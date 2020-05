Zippo lance une réplique du briquet en acier utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale en édition limitée

Pendant la guerre, les lignes de production de Zippo ont été entièrement dédiées à l'armée des États-Unis, consolidant la position de la marque américaine en tant qu'icône, outil et talisman qui font sa réputation aujourd'hui. Chaque briquet que l'usine a fabriqué a été acheté par l'armée afin que les soldats puissent se le procurer dans les bases américaines et dans les provisions de bord.

Cette réplique exclusive de 2020 célèbre l'héritage de Zippo en matière d'artisanat et d'ingéniosité. Le laiton, normalement utilisé pour la fabrication de boîtiers Zippo plus légers, a été strictement rationné pour la production de munitions, de sorte qu'avec la commande militaire massive à honorer, la société a commencé à utiliser de l'acier.

La forme du briquet en acier est une réplique du design utilisé en 1941 pour la fidèle flamme portable, y compris la paterne de la cheminée 3-2-3 de l'insert du briquet et la molette ; mais avec un boitier fabriqué en acier plutôt qu'en laiton. Le nouveau design présente la même finition de peinture noire craquelée que la version originale de la Seconde Guerre mondiale, qui était utilisée pour empêcher les briquets de rouiller. Les bords de cette pièce de collection ont un aspect usé, représentant la fréquence à laquelle les briquets d'origine étaient utilisés et l'impact d'un briquet maintes fois inséré et retiré de la poche d'un soldat.

2020 marque 75 ans depuis que les armes se sont tues à la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis que les gens sont descendus dans les rues pour célébrer la victoire et l'armistice. Chacun en gardera ses propres souvenirs et pour ceux qui l'ont vécu, cet anniversaire important marque une période de commémoration spéciale.

Le briquet, en édition limitée pour l'anniversaire de la victoire et l'armistice en France et au Japon, est joliment emballé dans une boîte exclusive inspirée par la trousse de rationnement, contenant un livret d'information présentant des histoires célébrant comment les briquets ont été utilisés pendant la guerre, et une carte produit en acier.

L'édition limitée de 40 000 briquets sera disponible à partir du Juin pour 149.00 €.

