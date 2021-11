ZOTAC GAMING lance la campagne mondiale « Survive with Power » avec du matériel de jeu sur le thème du prochain film de Sony Pictures, Resident Evil: Welcome to Raccoon City

ZOTAC GAMING x Resident Evil: Welcome to Raccoon City

La campagne « Survive with Power » démarre aujourd'hui et durera jusqu'au 17 décembre 2021. Pour un temps limité, les fans de ZOTAC et de RESIDENT EVIL auront la chance de gagner une des cartes graphiques ou un mini PC ZOTAC GAMING Resident Evil: Welcome to Raccoon City en édition limitée. Relevez le défi avec notre mini-jeu et participez au tirage au sort pour gagner l'un des prix ultimes. Participez également à notre concours sur les réseaux sociaux où d'autres prix incroyables vous attendent. Visitez la page officielle pour plus de détails. (Termes et conditions applicables)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti AMP Extreme Holo éditon Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Équipez-vous du refroidissement et de la puissance ultimes pour survivre aux pires moments de n'importe quel jeu. Le design HoloBlack devient rouge rubis avec la carte graphique Resident Evil: Welcome to Raccoon City en édition limitée. Avec la puissance de la GeForce RTX, voyez avec des visuels ray-traced en temps réel, jouez jusqu'en 4K avec une plus grande efficacité graphique grâce au traitement graphique AI amélioré DLSS, et réagissez rapidement avec NVIDIA Reflex.

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE édition Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Combattez les zombies assoiffés et autres démons, et survivez avec le système compact ultime MAGNUS ONE. Avec seulement 8,3 litres, MAGNUS ONE profite pleinement de son faible encombrement pour intégrer le matériel le plus puissant, notamment une carte graphique ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 3070 et le puissant processeur Intel® Core™ i7 pour offrir des performances inégalées.

*Tout le matériel sur le thème de Resident Evil: Welcome to Raccoon City n'est pas à vendre. La promotion n'est disponible que dans certains pays/régions.

À propos du 15ème anniversaire de ZOTAC

Établis en 2006, nous croyons en la fabrication de produits de qualité destinés aux PC, y compris les cartes graphiques, les mini-PC leaders de l'industrie et les accessoires innovants, à un niveau mondial. Célébrant 15 ans d'excellence, ZOTAC continue de repousser les limites de l'innovation, de la qualité et des nouvelles frontières. Notre dévouement à des normes rigoureuses et la poursuite incessante de la qualité est la colonne vertébrale de notre succès, qui mène à des produits et des designs primés.

À propos de ZOTAC GAMING

Derrière le regard perçant des yeux robotiques, se cache la force et la technologie future qui remplit l'ego des invaincus et des expérimentés de la bataille. Fondé en 2017, ZOTAC GAMING est le mouvement pionnier issu du cœur de la marque ZOTAC qui vise à créer le matériel de jeu PC ultime pour ceux qui vivent pour jouer. Il s'agit de l'épitome de nos prouesses d'ingénierie et de notre expertise de conception représentant plus d'une décennie de performance de précision, faisant de ZOTAC GAMING une force dirigeante née avec l'objectif de fournir la meilleure expérience de jeu PC.

À propos de Resident Evil: Welcome To Raccoon City Film

En revenant aux origines de la très populaire franchise RESIDENT EVIL, le fan et cinéaste Johannes Roberts donne vie aux jeux pour une toute nouvelle génération de fans. Dans RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, Raccoon City, autrefois le siège florissant du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, est aujourd'hui une ville du Midwest à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville en friche... avec un grand mal qui couve sous la surface. Lorsque ce mal se déchaîne, un groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et passer la nuit.

Écrit et réalisé par Johannes Roberts. Produit par Robert Kulzer, James Harris et Hartley Gorenstein. Les producteurs exécutifs sont Martin Moszkowicz, Victor Hadida, Jeremy Bolt et Paul W.S. Anderson. Le film réunit Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, avec Donal Logue et Neal McDonough.

Le film sortira dans les salles de cinéma françaises le 24 novembre 2021.

© 2021 Screen Gems, Inc. Tous droits réservés.

