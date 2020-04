Zynamite®, ingrédient botanique de Nektium, obtient un brevet américain pour ses propriétés de stimulation cérébrale

Zynamite ® a été lancé pour la première fois sur le salon Vitafoods à Genève et sur le salon HI Japan à Tokyo en 2018 et sur Supply Side West aux États-Unis, en 2019. Les propriétés nootropes sans caféine et sans dopage de Zynamite ® ont fait leur apparition dans plusieurs produits finis novateurs, notamment dans des compléments alimentaires populaire pour l'axe intelligents (mémoire/concentration) et des formulations stimulantes pour les jeux électroniques, très prisés au Japon.

Consciente de l'importance fondamentale de l'esprit dans la performance sportive, Nektium a appliqué les propriétés d'activation cérébrale de Zynamite® à des formulations stimulantes pour le sport, qui ont été soumises à quatre essais cliniques contrôlés, randomisés et en double aveugle. Les résultats positifs de ces études sur les performances sportives et sur la récupération ont été publiés dans quatre articles évalués par un comité de lecture.

« La popularité croissante de l'industrie des ingrédients nutraceutiques est la preuve scientifique obtenue à partir d'études cliniques contrôlées, randomisées et en double aveugle, menées par des départements universitaires réputés et des organismes de recherche sous contrat (CRO) de renom, et publiées dans des revues de premier plan, évaluées par un comité de lecture. Nektium a réalisé un investissement majeur dans la recherche clinique qui soutient Zynamite® et continue d'investir dans les études cliniques en cours », déclare Dr Nigel Gericke, directeur scientifique de Nektium. « Nous comptons bien continuer à construire la base de recherche clinique et la propriété intellectuelle sur lesquelles repose Zynamite® en tant qu'ingrédient de marque de très grande qualité ».

L'industrie nutraceutique a déjà reconnu la recherche clinique et l'innovation qui se profilent derrière Zynamite® en décernant cinq prix à cet ingrédient au cours des deux dernières années : le Nutraingredients Award pour l'ingrédient sportif de l'année en 2018, le Nutraingredients Award pour la recherche en 2019, le prix Frost & Sullivan pour l'innovation en 2019, les European Specialised Sports Nutrition Awards pour le meilleur ingrédient « sans » en 2019, ainsi que le deuxième prix 2019 pour « l'ingrédient qui change la donne de l'année ».

Nektium est une entreprise innovante d'ingrédients botaniques qui découvre, met au point et commercialise des ingrédients naturels basés sur la science, grâce à une intégration pointue des départements de R & D, de production et de contrôle de qualité. L'entreprise fournit des solutions transparentes de recherche à l'industrie nutraceutique. Le portefeuille d'ingrédients de Nektium comprend des ingrédients de marque et des extraits standardisés. Pour en savoir plus sur Nektium, rendez-vous sur www.nektium.com.

