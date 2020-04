"Startup the Bank"-rapporten av PKO Bank Polski tillgänglig nu

I en era av digital omvandling är anpassning av innovativ teknik det enda sättet att vinna marknaden. Utgifterna för utveckling av innovationer i den polska banksektorn har i genomsnitt ökat med 14,5 % per år. 2019 uppgick de till 1,6 miljarder PLN. En betydande del av lösningarna utarbetas av bankerna tillsammans med deras tekniska partners. Vem är författarna till de senaste verktygen för banksektorn? Hur ser utvecklingen ut för innovativa företag? Vilka är deras kunder och hur lång tid tar det att hitta dem? Svaren på dessa och många andra frågor presenteras i rapporten "Startup the Bank", som utarbetats gemensamt av PKO Bank Polski, PKO VC, Domestic Cloud Provider och The Heart.