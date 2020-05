3d Signals ist Gewinner des Red Herring top 100 awards 2020

KFAR SABA, Israel, 5. Mai 2020 /PRNewswire/ -- 3d Signals, ein Pionier auf dem Gebiet der Digitalisierung kompletter Fertigungsanlagen mit Hilfe moderner IoT-Technologie, gab heute bekannt, dass die Red Herring Jury das Unternehmen für den Top 100 Europe Award ausgewählt hat. Mit dieser Auszeichnung werden herausragende Entrepreneure und viel versprechende Unternehmen aus Europa und die Bedeutung ihrer Innovationen und Technologien für die entsprechenden Branchen gewürdigt.

Die Preisträger werden jedes Jahr aus rund 1200 privat finanzierten europäischen Unternehmen ausgewählt. Seit der Erstauszeichnung im Jahr 1996 haben es im Laufe der Jahre viele Tausend der weltweit interessantesten und innovativsten Unternehmen in die Top 100-Liste geschafft.

"Wir fühlen uns geehrt, als Red Herring Top 100 Europe-Gewinner ausgewählt worden zu sein", sagte Ariel Rosenfeld, CEO von 3d Signals. "Red Herring ist zu einer echten Auszeichnung zur Identifizierung viel versprechender neuer Unternehmen und Unternehmer geworden. Wir sind stolz darauf, dass wir in diese prestigeträchtige Liste aufgenommen wurden und dass damit unser Beitrag für eine digitalisierte, moderne und produktivere Fertigungsindustrie gewürdigt wird".

Die Red Herring Jury bewertet die Unternehmen sowohl nach quantitativen als auch nach qualitativen Kriterien, wie beispielsweise finanzielle Leistungsfähigkeit, technologische Innovation, Qualität des Managements, allgemeine Geschäftsstrategie und Marktdurchdringung. Diese Bewertung wird zudem um einen Vergleich mit ähnlichen Startups aus denselben Branchen und deren Erfolgsbilanzen ergänzt, so dass Red Herring sicher nicht nur einem "Hype" folgt - vielmehr ist die Top 100 Liste inzwischen zu einem wertvollen Instrument zur Entdeckung und Unterstützung neuer und viel versprechender europäischer Geschäftsmodelle geworden.

"Im Jahr 2020 war die Auswahl der Top-Leistungsträger keineswegs einfach", sagte Alex Vieux, Verleger und CEO von Red Herring. "Tatsächlich war es eines der schwierigsten Jahre, weil im europäischen Technologie-Ökosystem so viele Unternehmer so früh wichtige Meilensteine erreicht hatten. Aber nach vielen Gesprächen und reiflicher und gründlicher Überlegung haben wir unsere Liste mit hunderten Kandidaten aus ganz Europa auf die Top 100 Gewinner eingegrenzt. Wir glauben, dass 3d Signals mit seiner Vision, seinem Drive und seinen Innovationen alles verkörpert, was ein erfolgreiches unternehmerisches Unternehmen ausmacht. 3d Signals kann stolz auf das Erreichte sein, denn die Konkurrenz war sehr stark".

Unternehmen wie Alibaba, Facebook, Google, SalesForce.com, Skype, SuperCell, Spotify, Twitter und YouTube sind einige der früheren Gewinner des Red Herring 100 Awards.

Über 3d Signals

3d Signals beschleunigt den digitalen Wandel in der Produktion hin zur Industrie 4.0. Die Lösung des Unternehmens visualisiert Produktionsanlagen in weniger als einer Stunde durch die schnelle, nicht invasive und maschinenunabhängige Installation von vielfältigen Sensoren. Die KI-basierte Asset Performance Monitoring Plattform wandelt die erfassten Daten in nützliche Insights um und bietet zahlreiche Business Intelligence- und Analysetools in der Cloud. Diese Lösung verbessert innerhalb von drei Monaten nach der Installation nachweislich erheblich die Maschinenproduktivität und Gesamtanlageneffektivität und ermöglicht darüber eine deutliche Senkung der Arbeits- und Energiekosten. Weitere Informationen finden Sie auf www.3dsignals.com.

