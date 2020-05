3DOptix lance un logiciel de simulation et de conception optique ouvert et basé sur le cloud

La plateforme de simulation et de conception optique a été développée en raison d'un besoin profond des scientifiques, des chercheurs et des ingénieurs de la communauté optique de réduire la multiplicité des essais et l'itération des erreurs en laboratoire.

Regardez la vidéo : https://youtu.be/TpmZ5f8Shn4

Plateforme bêta ouverte

Actuellement, la plateforme bêta compte environ 1 000 utilisateurs, plus de 20 000 éléments optiques provenant de 15 fournisseurs différents disponibles dans la base de données, et de l'opto-mécanique prête à l'emploi comportant des fonctionnalités mécaniques intégrées. Tous les produits sont prêts pour la simulation et le montage. Une fois que la conception optique a franchi la phase de simulation, la mise en œuvre en laboratoire devient simple et facile avec un plan opto-mécanique simulé. En outre, les utilisateurs peuvent générer des esquisses 2D pour un article ou un papier directement à partir de la plateforme.

« 3DOptix change la façon dont les scientifiques, les chercheurs et les ingénieurs conçoivent et simulent la mise en œuvre de prototypes et de configurations optiques. Nous sommes très heureux de proposer une plateforme cloud innovante, dotée de fonctionnalités de simulation améliorées combinées à l'accessibilité et à la facilité d'utilisation. Nos utilisateurs peuvent effectuer une simulation optique complète en peu de temps, partager la conception avec leurs amis et collègues et prendre des décisions d'achat intelligentes avant de passer en laboratoire », a déclaré Gil Noy, CEO de 3DOptix

3DOptix est ouvert aux tests bêta. Veuillez déposer votre demande en envoyant un e-mail à l'adresse [email protected] ou en vous rendant sur notre site Internet à l'adresse https://design.3doptix.com/ et en vous inscrivant. Étant donné que nous sommes débordés de demandes de participation à nos essais bêta, il nous faudra peut-être quelques jours pour approuver la demande.

À propos de 3DOptix

3DOptix a lancé la plateforme de simulation et de conception optique en ligne pour en faire plus dans un environnement distant et sans frictions. Notre plateforme cloud optique simple, fiable et innovante fournit des services de conception, de simulation et de widgets CAD optiques. 3DOptix aide les concepteurs optiques à créer de meilleures conceptions avec une plus grande efficacité et une voie claire vers la mise en œuvre.

Fondée en 2017, 3DOptix est une société détachée du laboratoire Femto-Nano à l'université de Tel-Aviv. Elle est basée à Holon, en Israël.

