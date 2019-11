Airbnb och IOK tillkännager stort globalt olympiskt partnerskap

-- Airbnb deltar i TOP-programmet och kommer att stödja hållbarhetsmålen för OS-rörelsen.

-- Ekonomiska möjligheter för olympiska och paralympiska idrottare genom nya olympiska Airbnb-upplevelser (Airbnb Olympian Experiences)

-- Hundratusentals Airbnb-värdar kommer att aktiveras för att stödja och delta i OS-rörelsen genom att tillhandahålla boende och upplevelser fram till 2028

LONDON, 18 november, 2019 /PRNewswire/ -- Internationella olympiska kommittén (IOK) och Airbnb tillkännagav idag en betydande överenskommelse för att stödja OS-rörelsen fram till 2028. Det nioåriga partnerskapet innefattar fem olympiska spel och är utformat för att skapa en ny standard för värdskap, som kommer att gynna värdstäder, åskådare, fans och inte minst idrottarna.

I linje med den olympiska agendan 2020, IOKs strategiska färdplan för framtiden och Airbnbs uppdrag att främja hållbart resande, kommer avtalet att stödja OS-rörelsens hållbarhetsmål. Dessa gemensamma insatser kommer att ligga i linje med FNs mål för hållbar utveckling för att tillhandahålla resealternativ som är ekonomiskt bemyndigande, socialt inkluderande och miljömässigt hållbara. Avtalet inkluderar bestämmelser om inkvartering som kommer att minska kostnaderna för OS-arrangörer och dess intressenter, minimera behovet av att bygga ny infrastruktur för inkvartering under OS-tävlingarna, samt generera direkta intäkter för lokala värdar och samhällen. I samarbete med Internationella paralympiska kommittén (IPK) kommer Airbnb också att främja boenden som stöder tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar eller andra tillgänglighetsbehov.

Airbnbs medgrundare Joe Gebbia sa: "Airbnb och IOK har goda meriter när det gäller att skapa och ackommodera stora globala evenemang. Vårt olympiska partnerskap kommer att säkerställa att spelen blir de mest inkluderande, tillgängliga och hållbara hittills, samt efterlämna ett bestående positivt arv för idrottsutövare och värd-communities. Airbnbs uppdrag är att skapa en värld där alla alltid kan passa in och vi är stolta över att den olympiska andan kommer att bäras av vår community."

IOK:s ordförande Thomas Bach sa: "Detta innovativa partnerskap ligger till grund för vår strategi att se till att det praktiska genomförandet av OS är hållbart och lämnar ett arv till värd-communityn. Med Airbnbs stöd kommer vi också att utveckla nya möjligheter för idrottare runt om i världen att utveckla sina egna direkta intäktsströmmar genom att främja fysisk aktivitet och de olympiska värdena. Från detta partnerskap kommer också direkta fördelar för idrottare bortom de 5 miljarder dollar IOK distribuerar under denna Olympiad, till fördel för de organiserande kommitéerna och idrottsorganisationer runt om i världen."

Skapar nya Airbnb-värdar

Partnerskapet kommer under nio år att generera hundratusentals nya Airbnb-värdar och ger lokalinvånare möjlighet att tjäna extra inkomster genom att tillhandahålla boende och lokala upplevelser till besökande fans, idrottare och andra medlemmar av OS-rörelsen. För besökare erbjuder Airbnbs community ett mer lokalt och autentiskt sätt att fördjupa sig i värdstäderna och engagera sig i lokala samhällen. För värdstäderna representerar Airbnbs community ett mer miljömässigt hållbart sätt att ta emot ett stort antal besökare.

Olympiska Airbnb-upplevelser

IOK och Airbnb kommer att lansera olympiska Airbnb-upplevelser (Airbnb Olympian Experiences) för att ge idrottare direkta inkomstmöjligheter, vilket understryker IOKs insatser för att stödja idrottare och sätta dem i centrum för OS-rörelsen. Denna nya kategori lanseras i början av 2020 och kommer att föra med sig Airbnbs mål om att ge ekonomiskt inflytande genom värdskap till idrottare över hela världen – bortom tidsramen för själva spelen och dess geografiska läge. Dessa upplevelser främjar idrott och fysisk aktivitet och kommer att omfatta allt ifrån chansen att träna med en olympier till att utforska en stad tillsammans med en elitidrottare. Under de kommande månaderna kommer Airbnb och IOK, via plattformen Athlete 365 , att erbjuda stöd och utbildning till idrottare som är intresserade av att bli värdar på plattformen för Airbnb-upplevelser .

Utöver detta kommer IOK att göra Airbnb-boenden för minst 28 miljoner dollar tillgängliga under partnerskapsperioden för idrottare som tävlar i OS och Paralympiska Spelen, för resor kopplade till träning och tävling.

Kirsty Coventry, Ordförande för IOC Athletes Commission sa: "På uppdrag av IOC Athletes Commission är jag glad över att vårt nya globala avtal med Airbnb kommer gynna idrottarna direkt. Det innefattar direkta inkomstmöjligheter och möjligheterna för idrottare att dela med sig av sin passion för sport genom nya olympiska Airbnb-upplevelser, som ett direkt stöd för deras behov av boende. Vi arbetar för att bemyndiga idrottare världen över, på och vid sidan av spelplanen, och detta avtal är ytterligare ett exempel på hur vi stödjer och är förespråkare för idrottare under hela karriären."

Stöd till idrottare som är flyktingar

Airbnb kommer också att stödja IOK för att fortsätta att ta itu med de utmaningar som flyktingar över hela världen står inför. IOK har ett långvarigt engagemang för flyktingar, bland annat genom ett samarbete med UNHCR sedan 1994, inrättandet av IOKs olympiska team för flyktingar för OS i Rio 2016 och Tokyo 2020, samt inrättandet av Olympic Refuge Foundation 2017. Airbnb har stött hjälpinsatser för flyktingar sedan 2015 genom sitt "Open Homes" -program, som sammanför generösa värdar med människor som behöver tillfälligt boende, inklusive flyktingar. Hittills har över 35 000 människor blivit inkvarterade i tider av nöd. Under partnerskapets gång kommer IOK och Airbnb att etablera ytterligare program för att erbjuda långsiktigt stöd för flyktingar.

Airbnb har tidigare stöttat OS i Rio 2016 och vinter-OS i PyeongChang 2018 som inhemsk sponsor, samt många andra sportevenemang. En studie från World Economic Forum visade att den extra kapacitet som tillhandahölls genom Airbnbs plattform under OS i Rio 2016 motsvarade 257 hotell för gäster under spelen, vilket innebar en besparing för staden gällande materialanvändning och koldioxidutsläpp, samtidigt som värdar fick omkring 30 miljoner USD i direkta intäkter, samt att en uppskattad total ekonomisk aktivitet på 100 miljoner USD genererades på tre veckor. På samma sätt tjänade Airbnb-värdar under olympiska och paralympiska vinterspelen i PyeongChang 2018 en kollektiv inkomst på 2,3 miljoner USD genom sitt tillhandahållande av boende till 15 000 gäster som annars skulle ha behövt 46 hotell. Och nyligen, i Japan, välkomnade Airbnb-värdar över hela landet mer än 650 000 resenärer under perioden för Rugby World Cup, och tjänade mer än 70 miljoner USD i värdinkomster.

Airbnb blir den världsomspännande olympiska partnern i den exklusiva kategorin "Unika boendeprodukter och unika upplevelsetjänster." Världsomfattande olympiska partners stödjer varje nationell olympisk kommitté, deras lag och OS-arrangören, samt ger stöd till idrottare och idrottsutveckling på alla nivåer runt om i världen. Dessutom främjar partners de olympiska värdena och bidrar till att skapa minnesvärda upplevelser för fans över hela världen.

Jiri Kejval, ordförande för IOKs marknadsföringskommission, sa: "Sedan starten 2008 har Airbnb vuxit till att bli ett globalt känt namn. Detta partnerskap stöder framtida hållbarhet för OS-rörelsens verksamhet och visar hur attraktiva de olympiska kommersiella programmen är för världens ledande varumärken."

Som global partner kommer Airbnb nu att stödja OS i Tokyo 2020, vinter-OS i Peking 2022, OS i Paris 2024, vinter-OS i Milano-Cortina 2026 och OS i Los Angeles 2028.

Avtalet omfattar också marknadsföringsrättigheter för IPK och paralympiska spelen genom det långsiktiga samarbetsavtalet mellan IOK och IPK, samt för de olympiska ungdomsspelen.

