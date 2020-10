Alma, spółka należąca do Sisram Medical, przedstawia pierwsze i jedyne w swoim rodzaju urządzenie Alma Hybrid™, które w unikatowy sposób łączy trzy bardzo skuteczne źródła energii dla zapewnienia wyjątkowych rezultatów

NORYMBERGA, Niemcy, 22 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Alma, jeden z pięciu największych światowych producentów urządzeń do zabiegów medycznych i estetycznych, przedstawiła nową platformę Alma Hybrid™ podczas wydarzenia transmitowanego NA ŻYWO na cały świat z nowoczesnego studia, które powstało specjalnie w tym celu w siedzibie firmy Alma .

Alma Hybrid. A single platform. A multitude of treatments

Platformę Alma Hybrid™ stworzono z myślą o zapewnieniu nieograniczonych możliwości wykonywania odmładzających zabiegów ablacyjnych, nieablacyjnych i termicznych, a także zabiegów usuwania blizn. Zapewnia ona wyjątkowy efekt synergii płynący z połączenia trzech głównych źródeł energii:

Laser CO [2] - optymalne połączenie metod ablacyjnych, koagulacyjnych i termicznych dla zapewnienia skuteczności i wysokiej precyzji skoncentrowanych lub frakcyjnych zabiegów laserowych;

- optymalne połączenie metod ablacyjnych, koagulacyjnych i termicznych dla zapewnienia skuteczności i wysokiej precyzji skoncentrowanych lub frakcyjnych zabiegów laserowych; Laser 1570nm - bardzo skuteczny, nieablacyjny, modulowany laser światłowodowy, który zapewnia efekt termiczny, wspierając syntezę skóry właściwej a jednocześnie nie uszkadzając naskórka;

- bardzo skuteczny, nieablacyjny, modulowany laser światłowodowy, który zapewnia efekt termiczny, wspierając syntezę skóry właściwej a jednocześnie nie uszkadzając naskórka; Technologia podaży przezskórnej (ang. Trans Epidermal delivery, TED) IMPACT - opatentowana przez Almę technologia ultradźwiękowa, która wykorzystuje ciśnienie akustyczne do przezskórnej podaży wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych dla uzyskania lepszych rezultatów.

Kluczowym elementem platformy Alma Hybrid™ jest HyGrid™ ‒ innowacyjny aplikator hybrydowy stworzony przez Almę, który umożliwia dopasowanie programu zabiegowego do potrzeb skóry i uzyskanie pożądanego połączenia metod ablacyjnych i nieablacyjnych na wybranych partiach skóry. HyGrid™ umożliwia specjalistom sprostanie zróżnicowanym potrzebom pacjentów i zachowanie pożądanej równowagi pomiędzy czasem niezbędnym do uzyskania rezultatów a czasem powrotu przez pacjenta do normalnej aktywności.

Obok doskonałego połączenia narzędzi, inteligentne oprogramowanie Alma Hybrid™ stanowi kluczowy komponent rozwiązania umożliwiającego specjalistom indywidualne dopracowanie zabiegów usuwania blizn przy pełnym wykorzystaniu ich wyjątkowych umiejętności i doświadczenia.

„Rewolucyjny tryb HyGrid™ umożliwia indywidualne dobranie optymalnego współczynnika CO [2] i zabiegów nieablacyjnych oraz zmaksymalizowanie oddziaływania każdej fali lasera. Uważam, że jest to ogromny krok w kierunku spersonalizowania zabiegów laserowych w zależności od rodzaju skóry" ‒ powiedział dr Ofir Artzi, przewodniczący międzynarodowej konferencji SCARS poświęconej leczeniu blizn.

„Jesteśmy dumni, że możemy niejako czynić cuda 'za kulisami', ułatwiając najlepszym specjalistom realne wykorzystywanie ich umiejętności i doświadczenia ‒ powiedział Lior Dayan, dyrektor generalny firmy Alma. - Rozwiązanie to stanowi krok milowy dla nas jako firmy, ale także dla specjalistów ze świata medycyny, którzy będą z niego korzystać, i dla pacjentów, którzy odczują na sobie jego niewiarygodne rezultaty".

Alma

Alma to firma wprowadzająca światowe innowacje w dziedzinie urządzeń laserowych, świetlnych, radiowych, plazmowych i ultradźwiękowych na rynki medycyny estetycznej i chirurgii. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo i skuteczność urządzeń, dajemy pacjentom możliwość korzystania z najnowocześniejszych technologii i zabiegów, które sprawdziły się w warunkach klinicznych. https://www.almalasers.com

Nagranie wideo -https://youtu.be/cjSb3_BvZOg

