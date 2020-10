Alma, une société de Sisram Medical, lance Alma Hybrid™, le premier et unique appareil de son genre, combinant exclusivement trois sources d'énergie puissantes pour obtenir des résultats inégalés

NUREMBERG, Allemagne, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Alma , l'un des cinq plus grands leaders mondiaux de solutions médicales et esthétiques axées sur l'énergie, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle plateforme Alma Hybrid™ lors d'un événement de lancement LIVE mondial, qui a été diffusé depuis un studio haut de gamme construit au siège d'Alma spécialement pour cet événement.

Conçu pour offrir des options infinies de traitements ablatifs, non ablatifs et thermiques pour le rajeunissement de la peau et la révision des cicatrices, Alma Hybrid™ crée un effet synergique unique en combinant la puissance de trois énergies fondamentales, notamment :

Laser CO [2] - un mélange optimal d'effets ablatifs, coagulants et thermiques pour des traitements laser focalisés ou fractionnés efficaces et très précis.

- un mélange optimal d'effets ablatifs, coagulants et thermiques pour des traitements laser focalisés ou fractionnés efficaces et très précis. Laser 1 570 nm - un puissant laser à fibre modulé non ablatif, qui crée un effet thermique qui favorise la synthèse d'un nouveau derme tout en laissant l'épiderme intact.

- un puissant laser à fibre modulé non ablatif, qui crée un effet thermique qui favorise la synthèse d'un nouveau derme tout en laissant l'épiderme intact. IMPACT et le concept d'administration transépidermique - La technologie d'échographie brevetée d'Alma, qui utilise la pression acoustique pour fournir des produits pharmaceutiques et cosméceutiques transépidermiques pour obtenir de meilleurs résultats.

Au cœur de la plateforme Alma Hybrid™ se trouve HyGrid™, le nouvel applicateur hybride d'Alma, qui facilite la création d'une matrice cutanée personnalisée pour toute combinaison souhaitée de rapport ablation vs non-ablation dans la zone traitée. HyGrid™ permet aux praticiens de répondre aux besoins de chaque patient en matière de traitement, et de trouver l'équilibre souhaité entre le calendrier des résultats et l'immobilisation du patient.

Le logiciel intelligent Alma Hybrid™ propose non seulement cette puissante combinaison d'outils mais est également un composant clé de la solution, permettant aux praticiens de concevoir des « traitements signature » qui mettent en pratique l'expérience et les compétences uniques de ces professionnels.

« Le mode révolutionnaire HyGrid™ me permet de personnaliser le rapport optimal entre le CO [2] et les traitements non explicites et de maximiser l'effet de chaque longueur d'onde laser. Selon moi, il s'agit là d'une étape importante dans la personnalisation des traitements au laser pour diverses affections de la peau », a déclaré le Dr Ofir Artzi, président de SCARS, la conférence internationale sur le traitement des cicatrices.

« Nous sommes extrêmement fiers de participer à la magie 'dans les coulisses' qui permet aux meilleurs praticiens de mettre en lumière leurs compétences et leur expérience », a déclaré Lior Dayan, PDG d'Alma. « Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise, ainsi que pour tous les professionnels de santé qui l'utiliseront et pour les patients qui en bénéficieront et pourront se réjouir de résultats remarquables. »

À propos d'Alma

Alma est un innovateur mondial de solutions laser, à base de lumière, de radiofréquence, plasma et d'échographie pour les marchés de l'esthétique et de la chirurgie. Nous permettons aux praticiens d'offrir des interventions sûres et efficaces tout en permettant aux patients de bénéficier de technologies et de traitements de pointe éprouvés sur le plan clinique. https://www.almalasers.com

Vidéo - https://youtu.be/cjSb3_BvZOg

