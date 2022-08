Arasan rafraîchit sa solution Total USB IP avec sa technologie PHY IP USB 2.0 de nouvelle génération

Arasan, l'un des principaux fournisseurs de blocs de propriété intellectuelle (IP) en semi-conducteurs pour tout ce qui est mobile, notamment les automobiles, annonce la 2e génération de son PHY USB.

SAN JOSÉ, Californie, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Arasan annonce la disponibilité immédiate de la 2e génération de son PHY USB pour la spécification USB 2.0. Le PHY USB de 2e génération d'Arasan est le résultat du développement continu de cette technologie depuis des décennies, aboutissant à cette génération dont la surface et la consommation sont ultra-basses, principalement sur les périphériques IoT et mobiles. La plus haute priorité a été accordée à l'optimisation de la surface dans le but d'offrir la plus petite solution PHY USB 2.0 de l'industrie. La technologie du PHY USB 2.0 a été initialement acquise par Arasan auprès de Mentor Graphics, dans le cadre de notre objectif d'entreprise visant à offrir une solution Total IP™ sur l'ensemble de notre gamme de produits, y compris les périphériques USB.

Arasan est parmi les premiers fournisseurs d'IP USB de l'industrie avec le lancement de son modèle USB 1.1 Device IP en 1996. Il s'agit également du SEUL fournisseur de l'industrie à offrir une solution Total IP USB 2.0 qui comprend ses technologies USB 2.0 Host IP Core, USB 2.0 Device IP Core, USB 2.0 Hub IP, USB 2.0 OTG IP, la fameuse technologie PHY USB 2.0, et son logiciel pour plusieurs systèmes d'exploitation. En outre, le PHY USB 2.0 d'Arasan prend en charge toutes les caractéristiques supplémentaires requises par les spécifications du Hub USB 2.0 et est intégré de façon transparente avec son contrôleur USB IP et le Hub IP USB 2.0.

Au fil des décennies, l'IP USB d'Arasan a été utilisé dans diverses applications, y compris dans le secteur de la défense sur des projets stratégiques.

L'IP USB 2.0 de 2e génération d'Arasan est disponible immédiatement sur les nœuds de 28 à 5 nm. Le PHY USB 2.0 traditionnel est disponible de 180 à 40 nm dans plusieurs fonderies.

Le PHY USB 2.0 d'Arasan est également proposé en tant que PHY sans cristal, ce qui réduit le coût BoM.

Pour en savoir plus : https://www.arasan.com/products/usb/usb-2-0/usb-2-0-phy/

À propos d'Arasan

Arasan est à la pointe de cette évolution du « Mobile » avec son IP basé sur des standards au cœur des SoC Mobiles. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et les logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblant les SoC mobiles, les automobiles, les drones et l'IoT. Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'association MIPI depuis 2005 pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile, a livré plus d'un milliard de puces avec notre IP MIPI.

