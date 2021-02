Chakratec arbeitet mit Premier Inn an der ersten Kinetic-EV-Ladestation in Deutschland

Chakratec setzte seine intelligente, nachhaltige kinetische Energiespeicherlösung ein, um das Laden von Elektroautos in Innenräumen im neuen Leipziger Hotel von Premier Inn zu ermöglichen

TEL AVIV, Israel, 9. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Chakratec , ein führender Anbieter von kinetischer Energiespeichertechnologie für das Aufladen von Elektrofahrzeugen (EV), gab heute den Abschluss eines Projekts mit Premier Inn , einer britischen Hotelkette und der größten Hotelmarke Großbritanniens, bekannt, das es den Gästen des Hotels in Leipzig, Deutschland, ermöglicht, ihre EVs während ihres Aufenthalts aufzuladen. Premier Inn ist das erste Unternehmen, das die einzigartige neue Ladetechnologie von Chakratec in Deutschland einsetzt. Dies ist auch die erste Indoor-Installation dieser Art. Die Partnerschaft wurde von GHH Business Consult und der EES Tübingen initiiert.

Chakratec bietet Premier Inn eine optimale Lösung für das Aufladen von E-Fahrzeugen und umgeht damit das Problem des Hotels, dass nicht genügend Strom im Netz vorhanden ist. An den meisten innerstädtischen Standorten von Premier Inn ist das Stromnetz zu schwach, um den erforderlichen Strom für das Laden von E-Fahrzeugen zu liefern. Um diese Hürde zu überwinden, muss den Ladegeräten ein Energiespeicher hinzugefügt werden, um das Netz zu „boosten". Dies geschieht durch die Anwendung der von Chakratec entwickelten kinetischen Energiespeichertechnologie Kinetic Power Booster (KPB). Die KPB speichert den Strom als kinetische Energie in einem schnell rotierenden Schwungrad, was zwei große Vorteile mit sich bringt. Unbegrenzte leistungsstarke Lade- und Entladezyklen (mehr als 150.000) ohne Degradation über die gesamte Systemlebensdauer von 20 Jahren. Da es sich um eine nicht-chemische Technologie handelt, ist es auch ein nachhaltiges und wiederverwendbares System, im Gegensatz zu giftigen und umweltschädlichen chemischen Batterien.

Dank flexibler Konfigurationen eignet sich die Lösung von Chakratec für Innenräume oder unterirdische Standorte sowie für Nachrüstungs- oder Neubauprojekte. Das effiziente Energiemanagementsystem ermöglicht nicht nur das Laden von E-Fahrzeugen, sondern managt auch Lastspitzen, um hohe Stromkosten zu vermeiden. Weitere Zusatzanwendungen wie z. B. Backup-Stromversorgungssysteme (BPS) sorgen dafür, dass E-Fahrzeug-Ladegeräte immer online und einsatzbereit sind. Diese Eigenschaften sind wichtig für Premier Inn, das häufig Innenrauminstallationen und eine Lösung benötigt, die bei Stromausfällen als BPS für sein Aufzugssystem verwendet werden kann. Premier Inn wählte Leipzig als ersten Standort für die Einführung der Technologie aus. In den nächsten fünf Jahren ist eine Ausweitung auf weitere Standorte in ganz Deutschland geplant.

In Deutschland müssen in allen neuen und renovierten Geschäftsgebäuden 20 Prozent der Parkplätze mit einer entsprechenden Vorverkabelung für das Laden von E-Fahrzeugen ausgestattet sein. Mit Chakratec kann Premier Inn diese Anforderung überall dort erfüllen, wo sich seine Hotels befinden: in Stadtzentren, Vororten und Flughäfen. Chakratec unterstützt auch die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele von Premier Inn, darunter die Verpflichtung, die Intensität der Kohlenstoffemissionen bis 2050 um 50 % zu reduzieren, und das Ziel, die Kohlenstoffemissionen nach Scope 1 und 2 bis 2050 auf Null zu reduzieren.

Heino Schönwandt, Head of Asset- und Facility Management bei Premier Inn: „Durch die Implementierung der Kinetic Power Booster Technologie von Chakratec können wir unseren Kunden EV-Ladeservices anbieten, ohne unsere bestehende Infrastruktur aufrüsten zu müssen. Die Tatsache, dass die Technologie sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig ist, passt perfekt zu unseren Bemühungen, unseren Betrieb sauberer und umweltfreundlicher zu machen."

Nir Zohar, Chief Customer Officer bei Chakratecsagte: „Wir sind sehr stolz darauf, mit einem Unternehmen wie Premier Inn zusammenzuarbeiten, das Hotels in ganz Europa an verschiedenen Standorten betreibt. Diese Partnerschaft zeigt, wie Chakratec den Einsatz von Schnellladestationen überall ermöglicht, auch an Orten mit einem schwachen Netz. Es ist nicht nur unser erster Einsatz in Deutschland, sondern auch unser erstes Indoor-System. Wir sind sehr gespannt und sicher, dass diese Zusammenarbeit für alle Beteiligten und die Umwelt von Vorteil sein wird."

Gero Hohmuth, Inhaber GHH Business Consult: „Premier Inn ist die neue innovative Hotelkette, die erkannt hat, dass eine Marktpositionierung auf Augenhöhe mit technologischer und ökologischer Entwicklung Hand in Hand gehen muss. Auch Innovationen können einen überschaubaren ROI haben - mit einem Alleinstellungsmerkmal. Nachhaltig niedrigere Kosten und absolute Wertschöpfung für die Zielgruppe. Ich freue mich, dass Premier Inn das erste Unternehmen in Deutschland ist, das dieses innovative System als Antwort auf die Herausforderungen der Energiewende nutzt."

Alexander Dappen, Owner EES Tübingen: „Während herkömmliche chemische Speichersysteme nach ca. 5.000 Ladezyklen ausgetauscht werden müssen, schafft der kinetische Powerbooster mehr als 150.000 Ladezyklen und kann so 20 Jahre lang seinen Dienst verrichten. Damit schafft Chakratec klare Fakten für ein wirklich grünes Speichersystem und unterstützt das Ziel von Premier Inn, die Intensität der Kohlenstoffemissionen bis 2025 zu halbieren!"

Informationen zu Premier Inn

Mit rund 800 Hotels und fast 80.000 Zimmern sind Gäste von Premier Inn nie weit von einer großartigen Nachtruhe zu fantastisch günstigen Preisen entfernt. Premier Inn-Hotels befinden sich an mehr Standorten als jede andere britische Hotelmarke und bieten sowohl Freizeit- als auch Geschäftsreisenden einen hohen Komfort. Alle Premier Inn-Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, ein luxuriöses Hypnos®-Bett, eine Auswahl an Kissen, einen Fernseher mit Freeview und kostenloses WLAN.

Premier Inn hat spannende Expansionspläne auf dem deutschen Markt: Premier Inn hat derzeit 21 Hotels in ganz Deutschland eröffnet, mit einem Gesamtportfolio von 68 Hotels und mehr als 12.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten. www.premierinn.de

Informationen zu Chakratec

Chakratec ltd (Chakratec) wurde 2013 gegründet und befindet sich in Privatbesitz. Das Unternehmen wird von einem multidisziplinären Team geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in leitenden Positionen in öffentlichen Unternehmen gesammelt hat. Das innovative Unternehmen mit Sitz in Lod, Israel, verfügt über eine patentgeschützte Technologie zur Energiespeicherung und hat Projekte in Deutschland, Österreich, Italien und der Tschechischen Republik mit führenden Energie-, Automobil- und Immobilienunternehmen.

Informationen zu GHH

GHH Business Consult beschäftigt sich mit den vier Kernthemen Energie, Schnellladetechnik, digitaler Datenschutz und humanoide Robotik.

Diese Mehrwertdienste bieten wir bundesweit für Unternehmer in Berufsverbänden an. In den sich schnell ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen zu einzelnen Themen benötigen Unternehmer spezielle, einzigartige Dienstleistungen. Unser Kompetenznetzwerk hat für jedes der genannten Themen klare, nachhaltige Lösungen.

Sie finden uns auf www.verbundgruppen-beratung.de oder www.gh2-datenschutz.de

Informationen zu EES Tübingen

Seit mehr als 10 Jahren bietet EES kompetente Ideen rund um das Thema Energie! Das unabhängige Beratungs- und Ingenieurbüro hat seinen Sitz in Tübingen, Deutschland. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz und Energiemanagement. EES ist ein kompetenter Partner für Industrie und Gewerbe und bietet die sinnvollste Energielösung für die Bedürfnisse der Kunden, inklusive anschließender Unterstützung bei der Umsetzung. Seit der erfolgreichen Organisation des Tübinger Energietags im Jahr 2016 sind innovative Lösungen zur Förderung der E-Mobilität ein wichtiges Handlungsfeld geworden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ees-tuebingen.de .

