COMUNICADO:Ty Warner lanza un oso en edición limitada para apoyar el United Way Worldwide COVID-19 Relief

El anuncio de Warner se produce tras su decisión el mes pasado de abrir su Four Seasons Hotel New York a los enfermeros y médicos que están luchando contra la pandemia del COVID-19, proporcionando un lugar en el que alojarse de forma gratuita. Además del lanzamiento de hoy, Warner suministra osos Hope de forma individual a los profesionales médicos que se alojan en la actualidad en el hotel – realizando donaciones adicionales en su nombre para el United Way Worldwide.

Hope estará disponible en todo el mundo en las tiendas de venta al por menor esenciales, como tiendas de ultramarinos, para que la gente pueda comprar el oso mientras hace la compra de alimentos y otros artículos esenciales. También se podrá adquirir el oso Hope de forma online por medio de Ty.com.

"United Ways en todo el mundo trabaja de forma desinteresada para llevar a cabo el suministro de servicios humanos críticos y el apoyo financiero tan necesario para nuestras poblaciones más vulnerables por culpa de la devastadora pandemia del COVID-19", explicó Suzanne McCormick, directora general para Estados Unidos de United Way Worldwide. "Nos ha llegado la introducción de Hope realizada por medio de Ty, cuyos beneficios de venta servirán para ayudar a las poblaciones más vulnerables, recibiendo finanzas vitales y apoyo al servicio social durante esta crisis mundial".

Además de la consecución de fondos de la venta de Hope, Warner apoya a todos aquellos que están en la línea de frente luchando contra la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Nueva York al abrir las puertas de su Four Seasons Hotel New York de forma gratuita para ocuparse de los trabajadores médicos que están luchando en esta crisis.

"Muchos de los que trabajan en la ciudad de Nueva York han de recorrer largas distancias desde y hasta sus casas tras pasar 18 horas diarias cuidando de los pacientes con COVID-19. Nuestros trabajadores dedicados al cuidado de la salud necesitan un lugar más cercano al trabajo donde puedan descansar y regenerarse con el fin de seguir prestando a los enfermos y débiles que hay en nuestra nación", explicó Warner. "Es un honor el hecho de abrir las puertas del Four Seasons Hotel New York y proporcionar un lugar de descanso a los héroes de nuestra nación".

Si desea conocer más acerca del Hope Bear, visite la página web: https://shop.ty.com/

Acerca de Ty Warner

Ty Warner es un fabricante de juguetes americano y propietario de hoteles de lujo en todo el mundo. Es el presidente, consejero delegado y fundador de Ty Inc., mayor fabricante de peluches a nivel mundial. Como filántropo, Ty ha donado más de 300 millones de dólares a varias organizaciones caritativas, incluyendo el Children's Hunger Fund, World Vision, Toy Bank, International Toy Bank, Today Show, Children's Miracle Network, Operation Iraqi Freedom, Toys for Tots, Princess of Wales Foundation, Andre Agassi Foundation, American Red Cross, Save the Children, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, NY Police and Fire Widow's Fund, Ronald McDonald House, USO, Mayo Clinic y UNICEF.

Acerca de United Way

United Way lucha para conseguir la estabilidad de la salud, formación y finanzas de cada persona en todas las comunidades. Gracias al apoyo de 2,9 millones de voluntarios, 9,8 millones de donantes en todo el mundo y 4.700 millones de dólares conseguidos de forma anual, United Way es la principal organización de fondos privados sin ánimo de lucro en todo el mundo. Trabaja en 1.800 comunidades de más de 40 países y territorios en todo el mundo para crear soluciones sostenibles para los retos a los que se enfrentan las comunidades. Entre los socios de United Way están negocios mundiales, nacionales y locales, organizaciones sin ánimo de lucro, junto a formadores, líderes laborales, proveedores de salud, ciudadanos senior, estudiantes y muchos más. Si desea más información acerca de United Way, visite la página web UnitedWay.org. Síganos en Twitter: @UnitedWay y #LiveUnited.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1158293/Ty_Inc_COVID_19.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1076096/Ty_Logo.jpg

Related Links

Ty.com



SOURCE Ty Inc.