Dla osób, które zgłosiły roszczenia przeciwko spółce Purdue Pharma w ramach jej postępowania upadłościowego, i osób posiadających roszczenia wobec właścicieli spółki Purdue Pharma

Posiedzenie sądu w sprawie zatwierdzenia planu spłaty zobowiązań na podstawie przepisów rozdz. 11 Kodeksu postępowania upadłościowego Stanów Zjednoczonych może wpłynąć na prawa wierzycieli.

Datę posiedzenia wyznaczono na 9 sierpnia 2021 r.

NOWY JORK, 17 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- firma Prime Clerk* wydała następujące oświadczenie w sprawie upadłości spółki Purdue Pharma L.P.

FAKTY

Dnia 3 czerwca 2021 r. w ramach postępowania upadłościowego spółki Purdue Pharma L.P. Sąd Upadłościowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Stanu Nowy Jork wydał postanowienie w sprawie zatwierdzenia informacji na temat stanu majątku dłużnika („Disclosure Statement Order"). Na podstawie postanowienia:

(a) spółce Purdue Pharma L.P. oraz powiązanym z nią dłużnikom i podmiotom działającym mimo upadłości udzielono pozwolenia na przedkładania do zatwierdzenia „Piątego zmienionego wspólnego planu reorganizacji spółki Purdue Pharma L.P. i jej powiązanych dłużników na podstawie Rozdziału 11 Kodeksu Postępowania Upadłościowego Stanów Zjednoczonych" („Fifth Amended Joint Chapter 11 Plan of Reorganization of Purdue Pharma L.P. and Its Affiliated Debtors"), który przewiduje (a) zwolnienie członków rodziny Sackler oraz określonych innych osób i jednostek powiązanych z wszelkich faktycznych lub potencjalnych roszczeń dotyczących spółki Purdue Pharma L.P. i powiązanych z nią dłużników (w tym produkowanych przez Purdue leków opioidowych na receptę, np. OxyContin, lub innych leków opioidowych na receptę produkowanych lub sprzedawanych przez Purdue); oraz (b) nakaz, zgodnie z którym niektóre roszczenia przeciwko stronom zwolnionym z roszczeń mogą być dochodzone wyłącznie przeciwko spółkom powierniczym utworzonym na podstawie planu reorganizacji;

(b) stwierdzono, że „Disclosure Statement for Fifth Amended Joint Chapter 11 Plan for Purdue Pharma L.P. and Its Affiliated Debtors" zawiera „wystarczające informacje" zgodnie z par. 1125 Kodeksu postępowania upadłościowego Stanów Zjednoczonych;

(c) zatwierdzono materiały i dokumenty wchodzące w skład pakietu dokumentacji przedkładanej wierzycielom w celu zatwierdzenia planu reorganizacji;

(d) zatwierdzono procedury pozyskiwania, otrzymywania i liczenia głosów dotyczących planu oraz zgłaszania zastrzeżeń na jego temat.

Odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie zatwierdzenia planu reorganizacji.

TERMIN POSIEDZENIA

Posiedzenie w sprawie potwierdzenia planu reorganizacji odbędzie się dnia 9 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 czasu wschodnioamerykańskiego pod przewodnictwem sędziego Roberta D. Draina w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku przy 300 Quarropas Street, White Plains, New York 10601-4140. W przypadku dalszego obowiązywania Zarządzenia Ogólnego nr M-543 albo wydania innego zarządzenia w tej sprawie przez Sąd Upadłościowy posiedzenie odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Zoom.

Sąd lub dłużnicy mogą wydłużyć lub przenieść posiedzenie na inne dni bez wymogu zawiadomienia stron w drodze złożenia w sądzie porządku posiedzenia i/lub powiadomienia o jego odroczeniu doręczonego wszystkim stronom uprawnionym do jego otrzymania.

CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ PODJĄĆ ZAINTERESOWANE STRONY PODCZAS POSIEDZENIA

Głosowanie nad planem restrukturyzacji: Głos należy oddać tak, by został otrzymany do dnia 14 lipca 2021 r., godziny 16:00 czasu wschodnioamerykańskiego . Szczegółowe instrukcje dotyczące głosowania można uzyskać na stronie PurduePharmaClaims.com lub dzwoniąc pod numer (844) 217-0912 (bez opłat) lub (347) 859-8093 (międzynarodowy). Niezastosowanie się do instrukcji głosowania może skutkować unieważnieniem głosu.

Zastrzeżenia dotyczące planu restrukturyzacji: Zastrzeżenia należy zgłaszać tak, by zostały otrzymane do dnia 19 lipca 2021 r., godziny 16:00 czasu wschodnioamerykańskiego . Szczegółowe instrukcje dotyczące zgłaszania zastrzeżeń można uzyskać na stronie PurduePharmaClaims.com lub dzwoniąc pod numer (844) 217-0912 (bez opłat) lub (347) 859-8093 (międzynarodowy).

Składanie wniosków o uwzględnienie roszczenia w głosowaniu: Wierzyciele, którzy posiadają roszczenia wobec spółki Purdue Pharma L.P., których nie uwzględniono, ale w ich ocenie należy uwzględnić w głosowaniu, mogą złożyć wniosek o ich uwzględnienie w głosowaniu. W tym celu należy złożyć do wniosek do sądu do dnia 19 lipca 2021 r., godziny 16:00 czasu wschodnioamerykańskiego . Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków o uwzględnienie roszczenia w głosowaniu można uzyskać na stronie PurduePharmaClaims.com lub dzwoniąc pod numer (844) 217-0912 (bez opłat) lub (347) 859-8093 (międzynarodowy).

W przypadku potwierdzenia planu reorganizacji wszyscy faktyczni lub potencjalni wierzyciele spółki Purdue Pharma L.P. lub jej powiązanych dłużników albo strony posiadające faktyczne lub potencjalne roszczenia przeciwko członkom rodziny Sackler oraz określonym innym osobom i jednostkom powiązanym dotyczące spółki Purdue Pharma L.P. i jej powiązanych dłużników (w tym dotyczące produkowanych przez Purdue leków opioidowych na receptę, np. OxyContin, lub innych leków opioidowych na receptę produkowanych lub sprzedawanych przez Purdue), będą związani warunkami planu reorganizacji, w tym przewidzianymi w nim zwolnieniami i nakazami.

Powyższe informacje mają charakter podsumowujący. Więcej informacji można uzyskać:

dzwoniąc pod numer: (844) 217-0912 (bez opłat) lub (347) 859-8093 (międzynarodowy);

(844) 217-0912 (bez opłat) lub (347) 859-8093 (międzynarodowy); na stronie: PurduePharmaClaims.com;

przesyłając pismo do: Purdue Pharma Ballot Processing, c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place, 60 East 42 nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165;

Purdue Pharma Ballot Processing, c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place, 60 East 42 Street, Suite 1440, 10165; mailowo: [email protected] .

Należy pamiętać, że spółka Prime Clerk LLC upoważniona jest do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące materiałów przesyłanych wierzycielom w celu zatwierdzenia planu reorganizacji oraz przekazywania ich dodatkowych egzemplarzy, ale nie wolno jej udzielać porad w zakresie tego, czy oddać głos popierający czy odrzucający plan, ani jakichkolwiek porad prawnych.

1 Strony lub członkowie społeczeństwa, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia planu reorganizacji, w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa powinni zapoznać się z kalendarzem sądu dla danego dnia posiedzenia na stronie https://www.nysb.uscourts.gov/calendars/rdd.html. Członkowie społeczeństwa, którzy chcą słuchać przebiegu posiedzenia bez uczestniczenia w nim, mogą zadzwonić na bezpłatny numer podany na stronie sprawy pod adresem: PurduePharmaClaims.com .

