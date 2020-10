Dne 15. října proběhlo ve městě Nan-ning v čínské autonomní oblasti Kuang-si již 11. fórum o ekonomické spolupráci v Tonkinském zálivu a Mezinárodní summit 2020 pro spolupráci firem působících v této oblasti

Hlavním tématem letošního fóra byla vylepšení mezinárodního přístavu v tomto zálivu a záměr společně vybudovat nový mezinárodní námořní a pozemní koridor pro zahraniční obchod, který by se měl stát základem nové spolupráce firem působících v Tonkinském zálivu. Na programu fóra byly dva hlavní body programu, a to „Společná výstavba mezinárodního přístavu a využívání nových možností pro jeho rozvoj (Jointly Construct Beibu Gulf International Gateway Port and Explore New Model of Interactive Development)" a „Vybudování nového, vysoce kvalitního mezinárodního pozemního a námořního koridoru s cílem posílit rozvoj zahraničního obchodu a spolupráce (Build High-Quality New International Land-Sea Trade Corridor to Serve the Development of International Supply Chain)."