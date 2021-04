Draperova univerzita pořádá soutěž pro nové podnikatelské talenty

Bezplatný online kurz představuje příležitost pro podnikatele k oslovení investorů

SAN MATEO, Kalifornie, 12. dubna 2021 /PRNewswire/ -- Draperova univerzita (Draper University) spolu s globální platformou pro online vzdělávání edX.org, dnes představily nový vzdělávací program s názvem „Be the Startup Hero: Draper University Business Plan Competition – Staňte se podnikatelským hrdinou: Podnikatelský plán Draperovy univerzity jak porazit konkurenci."

„Svět potřebuje více hrdinů hned teď a zájemci se mohou začít vzdělávat prostřednictvím našeho online programu, ve kterém vyučují přední odborníci a provozovatelé firem v Silicon Valley," řekl Tim Draper, zakladatel Draperovy univerzity.

„Nejlepší projekty z tohoto online programu získají plně hrazené školné v našem rezidenčním vzdělávacím programu „Hero Training – Trénink hrdinů" přímo v San Mateo a současně budeme prostřednictvím tohoto partnerství investovat do předních firem."

Součástí tohoto dvoutýdenního bezplatného vzdělávacího kurzu jsou relevantní témata, která musí podnikatelé zvládnout, pokud chtějí budovat a provozovat ziskové firmy. Na rozdíl od tradičních kurzů je cílem tohoto programu pomáhat podnikatelům promyslet si každý jednotlivý aspekt svého podnikatelského plánu a současně jim umožňuje oslovit skutečné investory. Na konci kurzu pak Draperova univerzita vybere přední firmy, kterým nabídne bezplatné studium a možnost zapojit se do akcelerátoru v Silicon Valley.

Anant Agarwal, generální ředitel a zakladatel organizace edX, řekl: „Vše co v organizaci edX děláme, je založeno na naší víře ve vzdělávání. Organizace edX i Draperova univerzita se snaží pomáhat lidem naplno využívat svůj potenciál a využívat své nápady ke změně světa. Jsem velmi rád, že kurz Be the Startup Hero může studovat všech našich 37 milionů žáků a možná z něj vzejde další nápad, který změní svět kolem nás."

V rámci tohoto vzdělávacího programu vyučují skuteční zakladatelé či provozovatelé velkých firem, jako jsou například Marc Benioff, zakladatel a generální ředitel společnosti Salesforce; Justin Kan, zakladatel společnosti Twitch a hlavní partner firmy Goat Capital; Leah Busque, zakladatel firmy TaskRabbit a hlavní partner společnosti Fuel Capital a Phin Libin, zakladatel společnosti Evernote a zakladatel a generální ředitel firmy mmhmm. Tento program je možné začít studovat od 5. května, 12. července nebo 27. září a zápis do něj je možný již nyní. Pokud se chcete zapsat ještě dnes, klikněte sem .

O Draperově univerzitě

Draperova univerzita se snaží inspirovat lidi, podporovat podnikatelského ducha a urychlit tak zavádění nových nápadů do praxe. Univerzitu založil poskytovatel rizikového kapitálu Tim Draper a sdružuje pod jednou střechou své zakladatele, provozovatele a rizikový kapitál. Absolventy Draperovy univerzity najdete v 84 zemích světa a dosud se jim podařilo získat více než 350 milionů dolarů rizikového kapitálu.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484686/Draper_University_Logo.jpg

Related Links

https://www.draperuniversity.com/



SOURCE Draper University