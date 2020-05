El minorista online global SHEIN anuncia SHEIN TOGETHER

El evento virtual único comienza el sábado 9 de mayo a la 1 pm PT y estará repleto de actuaciones musicales exclusivas, segmentos de celebridades, apariciones especiales de influencers e invitados de TikTok. Celebrado por E! News' "The Rundown"y presentado por Erin Lim, los espectadores también verán un tutorial de belleza de Chrisspy, sesiones de estilo en casa de las estilistas de celebridades Maeve Reilly y Karla Welch, y un montón de sorpresas.

ACTUACIONES DE:

KATY PERRY

LIL NAS X

RITA ORA | DOJA CAT

INVITADOS ESPECIALES:

HAILEY BIEBER

YARA SHAHIDI

MADELAINE PETSCH

STORM REID

VANESSA MORGAN

LELE PONS

TYLER CAMERON

KIMBERLY LOAIZA

SOFIA WYLIE

SHEIN se compromete a donar 100 mil dólares al fondo si los espectadores son capaces de participar también mediante la compra de una colección de camisetas de edición limitada #SHEINtogether donde el 100% de los ingresos se destinarán a la Fundación de las Naciones Unidas para el Fondo de Respuesta Solidaria de COVID-19 para la OMS. Las camisetas #SHEINtogether se venderán por 10,00 dólares estadounidenses y estarán disponibles para comprar a partir del 4 de mayo de 2020 en www.shein.com. Además, los espectadores pueden donar a través de un enlace de donación en la aplicación y todos los fondos contribuirán a apoyar el fondo.

"Como marca global, sabemos que esta crisis ha afectado a todas nuestras comunidades, consumidores y sus familias y no podíamos quedarnos a un lado y no ayudar," dijo Molly Miao, cofundador de SHEIN. "Además de nuestros esfuerzos en donar mascarillas a los que están en primera línea a nivel internacional, también queríamos asegurarnos de que nuestro público entendiera la importancia de apoyar esta causa, por lo que se nos ocurrió la idea de acoger SHEIN Together."

Descargue la app para iPhone o Android en Apple App Store o visite www.shein.com para más detalles.

Acerca de SHEIN Together:

SHEIN Together es un escaparate de entretenimiento virtual en beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria de COVID-19 para la OMS, impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas. Celebrado por E! News' "The Rundown"y presentado por Erin Lim, la transmisión cuenta con actuaciones musicales exclusivas de Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora y Doja Cat. Segmentos de celebridades, influencer especiales e invitados en TikTok como Hailey Bieber, Yara Shahidi, Madelaine Petsch, Storm Reid, Vanessa Morgan, Lele Pons, Tyler Cameron y muchos más. SHEIN Together se transmitirá exclusivamente en la aplicación SHEIN disponible para su descarga para iPhone y Android el 9 de mayo de 2020 a la 1 pm PT.

Acerca de SHEIN:

Fundado en 2008, SHEIN es un minorista online de moda rápida con una red global que abarca 220 países y regiones. Aquí en SHEIN, ponemos una prima no en nuestra ropa, sino en la elección. Es por eso que sacamos 500 nuevos artículos de moda diariamente, ofreciendo a nuestros clientes con una vertiginosa selección de ropa de mujer de moda que pueden mezclar y combinar con el deleite de su corazón. Hacemos esto porque creemos que la ropa que llevamos refleja nuestras personalidades y queremos empoderar a las mujeres de hoy para que exploren y expresen su individualidad. Con la abundancia de opciones que ofrecemos, nuestros clientes pueden crear intrincadamente ese aspecto perfecto que refleja su individualidad. En pocas palabras, te ayudamos a hacerte a ti mismo.

Para saber más sobre SHEIN, síganos en shein.com, instagram.com/shein y youtube.com/shein.

Acerca de UN Foundation:

La Fundación de las Naciones Unidas reúne ideas, personas y recursos para ayudar a las Naciones Unidas a impulsar el progreso mundial y abordar problemas urgentes. Nuestra seña de identidad es colaborar para un cambio duradero e innovar para abordar los mayores desafíos de la humanidad. Más información en www.unfoundation.org

