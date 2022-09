ERSTE PIZZA MIT WELTRAUMGESCHMACK TRIFFT AUF DIE ERDE

Das neue Chorizo-Sortiment von Papa Johns ist vom Geschmack des Weltraums inspiriert

MILTON KEYNES, England, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Papa Johns bringt die weltweit erste weltrauminspirierte Pizza auf den Markt – ein Riesenschritt für die Menschheit und Pizzaliebhaber überall.

Inspiriert von der berühmten Chorizo, der am weitesten gereisten Wurst der Welt – die 1998 mit dem spanischen Astronauten Pedro Duque ins Weltall geflogen war – kombiniert die neue, vom Weltraum inspirierte Pizza-Serie den köstlichen Geschmack der Chorizo mit den typischen Pizzen, Papadia und Brötchen von Papa Johns.

Papa Johns’ new culturally disruptive campaign film takes pizza fans on an intergalactic journey of taste discovery to Planet Chorizo Papa Johns’ new Chorizo range features flavours inspired by the taste of space

Dr. Chris Welch, ein weltweit führender Weltraumexperte und ehemaliger Vice-President of the International Aeronautical Federation, hat die Zusammensetzung der neuen Pizzaprodukte von Papa Johns analysiert und dabei verblüffende Ähnlichkeiten zwischen dem Geschmack, der Beschaffenheit und dem Aussehen der Chorizo und gewissen Elementen im Weltraum aufgedeckt:

Die extremen Temperaturen auf dem Jupiter von 35.000 Grad Celsius erzeugen epische Sonnenwirbelstürme – wie den Großen Roten Fleck – die genau wie ein Stück Chorizo aussehen.

35.000 Grad Celsius erzeugen epische Sonnenwirbelstürme – wie den Großen – die genau wie ein Stück Chorizo aussehen. Als das NASA Juno Spacecraft im Jahr 2016 den Jupiter umkreiste, wurde entdeckt, dass der Planet eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer mit Chorizo belegten Pizza hat.

im Jahr 2016 den Jupiter umkreiste, wurde entdeckt, dass der Planet eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer mit Chorizo belegten Pizza hat. Es gibt Hinweise darauf, dass dieselben Kohlenstoffverbindungen, die beim Trocknen von Paprika entstehen und der Chorizo ihren typischen roten Farbton verleihen, auch im Weltraum vorkommen können. Dies erklärt, warum Astronauten nach einem Weltraumspaziergang oft den Geruch von gegrilltem Fleisch wahrnehmen.

Die Auswirkungen der Schwerelosigkeit im Weltraum haben zur Folge, dass der Geschmackssinn der Astronauten geschwächt ist, weshalb sie sich oft nach würzigen, geschmacksintensiven Speisen sehnen – was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass Pedro Duque eine Chorizo mit ins All genommen hat.

Zu dieser Entdeckung erklärte Dr. Chris Welch: „Würzige Geschmacksrichtungen wie die der Chorizo sind seit langem ein beliebtes Weltraumessen unter hungrigen Astronauten, weshalb sie sich auch einer so langjährigen Tradition im Weltraum erfreuen. Erstaunlicherweise hat sich jedoch herausgestellt, dass ihr Geschmack und ihr ausgeprägtes Aroma vielleicht wirklich nicht von dieser Welt sind – denn es wird angenommen, dass Spuren der gleichen aromatischen Verbindung sowohl im Weltraum als auch in der Chorizo zu finden sind."

Das vom Weltraum inspirierte Pizzasortiment wird von einer internationalen Multi-Channel-Marketingkampagne unterstützt, die in diesem Herbst in China, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Polen, Deutschland und in ausgewählten LATAM-Märkten läuft.

In einem neuen, kulturell bahnbrechenden Werbe film werden Pizzafans auf eine intergalaktische Geschmacksentdeckungsreise zum „Planet Chorizo" mitgenommen, um die außergewöhnlichen Aromen, Farben und die Schönheit der Chorizo zu entdecken.

Chelsie Lane Cosmetics bringt den Weltraumglamour von Planet Chorizo auf die Erde und hat einen limitierten Chorizo Style Lipstick kreiert, um die neue Produktreihe von Papa Johns und das Weltraumvermächtnis der Chorizo zu feiern.

Der Lippenstift, der der marmorierten Textur von Chorizo ähnelt und mit einem authentischen Chorizo-Duft versehen ist, ist ab sofort international über die Website von Chelsie Lane erhältlich. Der Lippenstift wird in der Heimat der Chorizo auf der Madrid Fashion Week vorgestellt.

Jo Blundell, VP International Marketing bei Papa Johns, kommentiert: „Die Marke Papa Johns steht für köstliche Geschmackserlebnisse. Unsere neue, vom Weltraum inspirierte Chorizo-Pizza-Reihe und unsere intergalaktische Marketingkampagne werden unsere Fans auf eine fantastische Geschmacksreise in völlig neue Dimensionen mitnehmen."

Die Zugabe von Chorizo – ein trendiger Lebensmittelgeschmack für 2022 – stärkt das Motto „Better Ingredients. Better Pizza" von Papa Johns, das sich für innovative Rezepte und hochwertige Lebensmittel einsetzt, weiter.

Hinweise für Redakteure

Weitere Informationen über die Kampagne oder die auf der Papa-Johns-Speisekarte angebotenen Produkte finden Sie unter PapaJohns.com

Informationen zu Papa Johns

Papa Johns International, Inc. (NASDAQ: PZZA) eröffnete im Jahr 1984 seine Tore mit einem Ziel im Sinn: BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.® Papa Johns ist überzeugt, dass die Verwendung hochwertiger Zutaten zu qualitativ hochwertigen Pizzen führt. Der Originalteig wird aus nur sechs Zutaten hergestellt und ist stets frisch, niemals tiefgefroren. Papa Johns belegt seine Pizzen mit echtem Mozzarella-Käse, Pizzasauce aus reifen Tomaten, die noch am selben Tag von der Rebe in die Dose kommen, und Fleisch, das frei von Füllstoffen ist. Als erste nationale Pizzalieferkette in den USA kündigte das Unternehmen an, künstliche Aromen und synthetische Farbstoffe aus dem gesamten Speiseplan zu entfernen. Papa Johns hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky, und ist mit mehr als 5.500 Restaurants in 50 Ländern und Regionen der drittgrößte Pizzalieferant der Welt (Stand: 26. September 2021). Um weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten oder Pizza online zu bestellen, besuchen Sie Papa Johns unter www.PapaJohns.com oder laden Sie das mobile App von Papa Johns für iOS oder Android herunter.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MO4ZlGYjBaY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892350/Planet_Chorizo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758979/Papa_Johns_Logo.jpg

SOURCE Papa John's International