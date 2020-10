Foot Locker, Inc. wybiera Adyen do obsługi płatności w sklepach i online na całym świecie

AMSTERDAM, 6 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), globalna platforma płatnicza popularna wśród wielu czołowych spółek na świecie, ogłosiła dzisiaj, że została wybrana przez Foot Locker Inc., sprzedawcę specjalistycznej odzieży, obuwia, akcesoriów i sprzętu sportowego z siedzibą w Nowym Jorku, do obsługi płatności na różnych rynkach i kanałach sprzedaży na świecie. Foot Locker i Adyen współpracują od 2018 r.

„Zintegrowana platforma i globalny zasięg Adyen umożliwiają Foot Locker zapewnienie wzorcowej jakości obsługi płatności dostosowanej do potrzeb naszych klientów na wielu rynkach Ameryki Północnej, Europy oraz Azji i Pacyfiku" – powiedział John Wompey, wiceprezes Foot Locker ds. łączności z klientami. „Zdolność Adyen do przyspieszenia i uproszczenia procesu wdrażania miała kluczowe znaczenie dla naszych dalszych sukcesów na tych rynkach".

„Jak zawsze naszym celem jest umożliwienie sprzedawcom zapewnienia ich klientom najwyższej jakości. Cieszymy się z dalszego rozwoju współpracy z Foot Locker i możliwości wspierania spółki w tym zakresie" – oświadczył Kamran Zaki, dyrektor Adyen ds. operacyjnych. „Foot Locker znajduje się w idealnej pozycji, aby oferować to co najlepsze, jeśli chodzi o obuwie sportowe, i przyciągać klientów z całego świata, dlatego jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tą spółką".

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.adyen.com .

Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) jest platformą płatniczą wybieraną przez wiele czołowych spółek na świecie. Zapewnia ona kompleksową infrastrukturę do bezpośrednich połączeń z Visa, Mastercard oraz metodami płatniczymi preferowanymi przez klientów na świecie. Adyen obsługuje płatności bezdotykowe w ramach kanałów internetowych, mobilnych i sprzedaży sklepowej. Za pośrednictwem oddziałów na całym świecie Adyen świadczy usługi m.in. na rzecz takich klientów jak Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos i L'Oréal. Współpraca z Foot Locker Inc., o której mowa w niniejszej informacji handlowej, uwydatnia ciągły rozwój relacji z dotychczasowymi i nowymi sprzedawcami na przestrzeni lat.

Foot Locker Inc.

Spółka Foot Locker, Inc. jest liderem, jeśli chodzi o celebrację kultury sneakersów i kultury młodzieżowej na świecie, dysponującym portfolio marek, do których należą Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point i Sidestep. Firma prowadzi sprzedaż w 3,1 tys. sklepach w 27 krajach w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Australii i Nowej Zelandii, a także za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne. Celem Foot Locker, Inc. jest inspirowanie i wzmacnianie pozycji kultury młodzieżowej na całym świecie dzięki podsycaniu wspólnej pasji do autoekspresji i zapewnianiu niezrównanych wrażeń, pozostając w samym sercu globalnej społeczności entuzjastów obuwia sportowego. Foot Locker, Inc. ma siedzibę główną w Nowym Jorku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.footlocker-inc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

SOURCE Adyen