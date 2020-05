Globální online maloobchodní prodejce SHEIN oznamuje online koncert SHEIN TOGETHER s účastí Katy Perry a Lil Nas X jako hlavních hvězd

Fond COVID-19 Solidarity Response Fund pro organizaci WHO je jediným způsobem, jak mohou jednotlivci, společnosti, nadace a další organizace na celém světě přímo podpořit celosvětové úsilí organizace WHO, aby pomáhala zemím předcházet pandemii COVID-19, odhalovat ji a reagovat na ni. Tento fond rovněž podporuje práci dvou partnerů, dětského fondu UNICEF a Koalice pro inovace v rámci epidemické připravenosti (CEPI).

Jedinečné virtuální představení začíná v sobotu 9. května ve 13:00 PT a bude plné exkluzivních hudebních vystoupení, celebritních segmentů, speciálních vystoupení vlivných osob a hostů ze sítě TikTok. Akci bude doprovázet Erin Lim, moderátorka týdenního programu „The Rundown" vysílaného v rámci E! News na síti Snapchat. Diváci uvidí také tutoriál vizážistky Chrisspy na téma krásy, domácí stylingová setkání se stylistkami celebrit Maeve Reilly a Karlou Welch a spoustu překvapení!

ÚČINKUJÍCÍ:

KATY PERRY

LIL NAS X

RITA ORA | DOJA CAT

ZVLÁŠTNÍ HOSTÉ:

HAILEY BIEBER

YARA SHAHIDI

MADELAINE PETSCH

STORM REID

VANESSA MORGAN

LELE PONS

TYLER CAMERON

KIMBERLY LOAIZA

SOFIA WYLIE

Společnost SHEIN se zavázala věnovat fondu částku 100 000 USD. Diváci se také mohou podílet zakoupením trička limitované edice #SHEINcelek, kdy 100 % výtěžku z prodeje získá Nadace OSN pro fond solidarity COVID-19 pro organizaci WHO. Trička #SHEINCelly budou prodávána za 10,00 USD a lze je zakoupit od 4. května 2020 na webu www.shein.com . Kromě toho mohou diváci darovat prostřednictvím odkazu pro darování v aplikaci a všechny prostředky budou určeny na podporu fondu.

„Jako globální značka víme, že tato krize zasáhla všechny naše komunity, spotřebitele a jejich rodiny. Nemohli jsme pouze přihlížet a nepomáhat jim," řekla Molly Miao, spoluzakladatelka společnosti SHEIN. „Kromě našeho úsilí o darování roušek těm, kteří jsou ve světě v předních liniích, jsme chtěli také zajistit, aby naši příznivci chápali důležitost podpory této věci, proto jsme přišli s myšlenkou uspořádat SHEIN Together."

Aplikaci pro iPhone nebo Android si můžete stáhnout na stránkách Apple App Store . Více podrobností naleznete na webových stránkách www.shein.com .

O akci SHEIN Together:

SHEIN Together je virtuální zábavní představení ve prospěch fondu COVID-19 Solidarity Response Fund pro organizaci WHO, podporovaného Nadací OSN. Během streamované vysílání, které bude uvádět Erin Lim, moderátorka programu „The Rundown" vysílaného v rámci E! News na síti Snapchat se v exkluzivním hudebním vystoupení představí Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora a Doja Cat. Vystoupí celebrity, speciální influenceři a představitelé sítě TikTok, jako jsou Hailey Bieber, Yara Shahidi, Madelaine Petsch, Storm Reid, Vanessa Morgan, Lele Pons, Tyler Cameron a mnoho dalších. Akce SHEIN Together bude vysílána 9. května 2020 v 13:00 PT výhradně na aplikaci SHEIN, která je k dispozici ke stažení pro iPhone a Android.

O společnosti SHEIN:

Společnost SHEIN byla založena v roce 2008 a je online maloobchodním prodejcem tzv. rychlé módy s celosvětovou sítí, která pokrývá 220 zemí a oblastí. Zde ve společnosti SHEIN neklademe důraz na svůj oděv, ale na výběr. Proto každý den představujeme na 500 nových módních oděvů a doplňků a „rozmazlujeme" naše zákazníky závratným výběrem trendového dámského oblečení, které si mohou kombinovat a sladit podle libosti. Děláme to proto, že jsme přesvědčeni, že oblečení, které nosíme, odráží naši osobnost, a chceme podpořit dnešní ženy v objevování a vyjadřování jejich individuality. Díky velkému výběru, který poskytujeme, mohou naši zákazníci komplexně vytvořit dokonalý vzhled, který odráží jejich individualitu. Jednoduše řečeno, pomůžeme vám s vytvořením osobnosti ze sebe sama.

Více informací o společnosti SHEIN naleznete na stránkách shein.com , instagram.com/shein a youtube.com/shein .

O Nadaci OSN:

Nadace OSN spojuje myšlenky, lidi a zdroje, které pomáhají OSN řídit globální pokrok a řešit naléhavé problémy. Naším charakteristickým znakem je spolupráce pro trvalé změny a inovace při řešení největších výzev lidstva. Více informací naleznete na webových stránkách www.unfoundation.org

