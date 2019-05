Guardicore recauda 60 millones de dólares y sigue impulsando la seguridad en la nube y para centros de datos

Con Qumra, un nuevo inversor, en cabeza, la financiación estimula el crecimiento de la empresa y las continuas injerencias en los mercados de cortafuegos y centros de datos

BOSTON y TEL AVIV, Israel, 21 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Guardicore, una empresa líder en centros de datos internos y seguridad en la nube, ha anunciado hoy la recaudación de 60 millones de dólares en una ronda de financiación de serie C, acumulando así un total de 110 millones en fondos de financiación. Esto duplica con creces el capital total recaudado hasta la fecha y representa un voto de confianza en la inercia actual que demuestra Guardicore, una empresa que continúa alterando los mercados de cortafuegos y centros de datos de mayor envergadura.

"Cualquier organización tiene activos de TI críticos que necesitan ser protegidos. Nuestra solución de segmentación distribuida y definida por software es la forma más sencilla de proteger estos activos, tanto si están alojados en la nube como en instalaciones físicas. Los días de estar presos de cortafuegos heredados son historia", declaró Pavel Gurvich, consejero delegado y cofundador de Guardicore.

El nuevo inversor Qumra Capital encabezó la ronda de financiación y estuvo acompañado de otros nuevos inversores como DTCP , Partech y ClalTech , sociedad instrumental de Access Industries para las inversiones en tecnología israelí. Los inversores presentes, como Battery Ventures, 83North, TPG Growth y Greenfield Partners, también participaron en la ronda. Guardicore aprovechará los fondos para impulsar el crecimiento continuo y acelerar las inversiones en ventas, marketing y servicios de atención al cliente mientras procura ampliar la provisión de su plataforma de seguridad Guardicore Centra a las organizaciones empresariales que buscan proteger los entornos dinámicos de centros de datos e infraestructuras en la nube. Ram Metser, presidente ejecutivo de Segterra, Inc., una innovadora empresa de analíticas de salud digital, y ex consejero delegado de Guardium, Inc., una empresa dominante de seguridad de bases de datos adquirida por IBM, también se unió al Consejo de Administración de Guardicore.

El Sr. Gurvich añadió: "Desde nuestra última ronda de financiación, hemos sido capaces de articular con éxito nuestra visión y demostrar que el mercado está en un momento propicio para realizar alteraciones. Con un crecimiento constante de los ingresos en los últimos tres años e implementaciones a gran escala con numerosos clientes de la lista Fortune 500, hemos demostrado que nuestro producto es más intuitivo, flexible y facilita la aplicación de la seguridad que si lo comparamos con la tecnología de cortafuegos tradicional que se utiliza actualmente para proteger la infraestructura interna y en la nube. Estamos desplazando tanto a los actores tradicionales como a los recién llegados, ya que nos esforzamos por ayudar a nuestros clientes empresariales a proteger rápidamente sus aplicaciones y datos críticos para el negocio, reducir el coste y la carga del cumplimiento normativo, además de asegurar la adopción de la nube".

"Deutsche Bank está comprometido con los más elevados estándares de seguridad y una de nuestras principales prioridades es la implementación de una estricta segmentación de red en nuestros entornos de instalaciones físicas y en la nube. Guardicore nos ofrece una manera eficaz de proteger nuestros activos críticos a través de la segmentación", dijo Alan Meirzon, Director de la Oficina de Seguridad de la Información de Deutsche Bank, empresa que es cliente de Guardicore.

"Guardicore está cambiando la forma en que las empresas abordan la seguridad de los centros de datos con modernas funcionalidades de segmentación que superan las ineficiencias inherentes de las técnicas tradicionales y dan como resultado una mayor seguridad para los entornos empresariales", afirmó Boaz Dinte, socio fundador de Qumra Capital, compañía que invierte en empresas excepcionales en un avanzado estado de desarrollo. "Guardicore está alterando el mercado y se encuentra bien posicionada para capitalizar las oportunidades de mayor envergadura que esto presenta. Nos vimos obligados a invertir como líderes en esta ronda porque creemos que Guardicore desempeñará un papel fundamental en la configuración del futuro de la seguridad empresarial, ayudando a las organizaciones a proteger mejor los sistemas y datos vitales a medida que evolucionamos dentro de nuestra sociedad de información digital".

"Guardicore está liderado por un equipo excepcionalmente sólido con un dilatado conocimiento tecnológico y ha demostrado un crecimiento constante y un gran impulso desde sus inicios. Con la adopción generalizada de infraestructuras híbridas y distribuidas, se hace necesario un nuevo paradigma para la seguridad empresarial más allá de los perímetros clásicos", dijo Irit Kahan, directora general de DTCP, una plataforma de inversión global con unos 1700 millones de dólares en activos gestionados por Deutsche Telekom y otros inversores institucionales. "La posición única de la empresa en el mercado y su atractiva lista de clientes en los Estados Unidos y Europa, incluidos algunos de los nombres más grandes de la lista Fortune 500, dan fe del valor y la escala de su enfoque, así como de las sólidas capacidades de Guardicore".

Guardicore protege los centros de datos de grandes y medianas empresas de Norteamérica, Sudamérica y la región EMEA en los sectores financiero, sanitario y minorista, incluidas las marcas globales de primera clase.

