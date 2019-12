Harbour Air et magniX annoncent le succès du vol du premier avion commercial électrique au monde

« Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'histoire. », a déclaré Greg McDougall, le PDG et fondateur d'Harbour Air Seaplanes, « Je suis incroyablement fier de la place de chef de file qu'occupe Harbour Air dans la redéfinition des concepts de sécurité et d'innovation au sein de l'industrie de l'aviation et des hydravions. Le Canada ayant longtemps joué un rôle emblématique dans l'histoire de l'aviation, nous pouvons tous être très fiers d'avoir participé à cette incroyable première mondiale. »

Plus tôt cette année, Harbour Air avait annoncé un partenariat avec magniX ainsi que son intention de mettre au point la première flotte d'hydravions commerciaux entièrement électriques au monde. Le magni500, dévoilé au salon du Bourget en juin 2019, est un système de propulsion électrique haute densité constituant un moyen propre et efficace d'alimenter les avions. Aujourd'hui, ce projet a décollé et est devenu réalité.

« En décembre 1903, les frères Wright ont inauguré une nouvelle ère du transport, l'ère de l'aviation, avec le premier vol d'un avion motorisé. Aujourd'hui, 116 ans plus tard, avec le premier vol d'un avion commercial entièrement électrique, nous avons inauguré l'ère de l'aviation électrique. », a déclaré Roei Ganzarski, le PDG de magniX, « Il est temps de révolutionner l'industrie des transports et notamment le segment de l'aviation, qui stagne dans l'ensemble depuis la fin des années 1930. Nous avons démontré aujourd'hui que le transport aérien commercial à faible coût et respectueux de l'environnement pourrait devenir réalité dans un avenir très proche. »

magniX et Harbour Air entament désormais un processus de certification et d'approbation du système de propulsion et de la modernisation des aéronefs. Une fois cette certification obtenue, le reste de la flotte pourra être équipé de la technologie de propulsion entièrement électrique de magniX.

Pour obtenir des images et des vidéos du premier vol d'un avion commercial entièrement électrique au monde, veuillez consulter le dossier de presse.

À propos d'Harbour Air

Fondée en 1982 avec une flotte de deux petits hydravions, Harbour Air est aujourd'hui la plus grande compagnie aérienne d'hydravions en Amérique du Nord et la première à être entièrement neutre en carbone. Les services internationaux d'hydravions de la compagnie, initialement destinés à l'industrie forestière en Colombie-Britannique, constituent à présent une expérience incontournable sur la côte ouest. Avec une flotte comptant plus de 40 aéronefs, Harbour Air effectue jusqu'à 300 vols réguliers quotidiens, panoramiques, aventure et privés. Avec 12 destinations régulières reliant le centre-ville de Vancouver, Victoria, Seattle (État de Washington), Nanaimo, Tofino, Whistler, Richmond (terminal sud de l'aéroport de Vancouver), Sechelt, l'île Salt Spring, Pitt Meadows, Maple Bay et Comox en Colombie britannique, Harbour Air accueille 500 000 passagers chaque année. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.harbourair.com.

À propos de magniX

Basée à Redmond, dans l'État de Washington, et avec des installations d'ingénierie à Redmond et en Australie, magniX a pour mission de relier les communautés en contribuant à une ère de voyages aériens commerciaux abordables et propres grâce à une propulsion entièrement électrique. Développée à partir d'une technologie propriétaire, magniX propose une gamme de solutions révolutionnaires, y compris les systèmes de propulsion entièrement électrique 375HP et 750HP, avec une efficacité accrue et sans émissions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.magnix.aero.

Contact avec les médias :

Samantha Kent

Harbour Air

skent@harbourair.com

Aubrey Lerche

Barokas Communications pour magniX

magniX@barokas.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1042988/magniX_Harbour_Air_ePlane.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1042961/ePlaneFirstFlight_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1042962/ePlaneFirstFlight_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1042964/ePlane_First_Flight_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749902/magniX_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1042963/harbour_Air.jpg

Related Links

http://www.magnix.aero



SOURCE magniX