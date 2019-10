Huawei Fusion Solar zasila wybrane obszary międzynarodowego lotniska Daxing w Pekinie

Dzięki wykorzystaniu rozwiązania fotowoltaicznego Huawei FusionSolar Smart projekt o mocy 5,61 MWp jest pionierskim zastosowaniem czystej energii w lotnictwie cywilnym. Po podłączeniu do sieci 6,1 GWh czystej energii trafi do sieci każdego roku. Równa się to 1900 tonom zaoszczędzonego węgla i eliminacji 966 ton emisji CO 2 oraz 14,5 ton SO 2 każdego roku.