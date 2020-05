IDnow rejoint le groupe de travail de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI)

MUNICH, 13 mai 2020 /PRNewswire/ -- IDnow (www.idnow.io) rejoint un groupe de travail international de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour élaborer des normes européennes de vérification de l'identité. En qualité de grand fournisseur de solutions de vérification de l'identité en tant que service, IDnow apportera des connaissances importantes sur le marché européen au groupe de travail.

IDnow a été choisie par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour participer à un nouveau groupe de travail sur les signatures électroniques et les infrastructures (ESI). En tant que membre du groupe de travail spécial 588, IDnow fait partie d'un groupe prestigieux de spécialistes qui a commencé à travailler en avril 2020 pour combler les lacunes existantes en termes de normes de vérification de l'identité. Ce groupe de travail a pour objectif d'élaborer de nouvelles normes et lignes directrices pour les signatures électroniques et les services de confiance associés.

IDnow se réjouit d'être l'un des experts désignés pour partager l'expertise qu'elle a acquise en tant qu'entreprise de premier plan dans le domaine de la vérification de l'identité. Le groupe de travail va contribuer à la préparation et à la publication de la norme technique 119 461 de l'ETSI sur les ESI d'ici à juillet 2021. Ces lignes directrices et les exigences en matière de sécurité pour les services de confiance délivrant des certificats qualifiés trouveront une large application sur le marché. Ces normes peuvent notamment servir de guide pour les critères de connaissance du client (KYC pour Know Your Customer) et pour la délivrance des cartes d'identité électroniques (eID). Le travail qu'IDnow va effectuer aux côtés de l'Institut européen des normes de télécommunication va renforcer les efforts que l'entreprise déploie en vue d'une plus grande harmonisation réglementaire et technique des services d'identité numérique.

« Nous sommes heureux d'épauler le groupe de travail et l'Institut européen des normes de télécommunications grâce à nos connaissances », déclare Rayissa Armata, responsable des Affaires de réglementation chez IDnow. « IDnow travaille avec des clients de différents pays européens depuis 2014 et nous connaissons très bien le marché et son développement », ajoute-t-elle.

Rayissa Armata, responsable des Affaires de réglementation chez IDnow et Armin Bauer, directeur technologique et cofondateur d'IDnow ont rejoint le groupe de travail à titre de représentants de leur entreprise. L'équipe d'experts est dirigée par Sylvie Lacroix (Sealed). En plus des deux membres d'IDnow, ont aussi été nommés Paloma Llenaza (Certicar), Stephane Mouy (SGM Consulting Services) et Jon Ølnes (Signicat).

À propos d'IDnow

Grâce à sa plate-forme de vérification de l'identité en tant que service (IVaaS), IDnow s'engage à faire du monde connecté un endroit plus sûr. La vérification de l'identité, infalsifiable, proposée par IDnow est utilisée dans tous les secteurs où les entreprises traitent en ligne des interactions avec leurs clients qui exigent un niveau de sécurité maximal. La technologie IDnow a recours à l'intelligence artificielle pour vérifier tous les éléments de sécurité figurant sur les pièces d'identité et peut ainsi détecter de façon fiable les documents falsifiés. Potentiellement, les identités de plus de 7 milliards de clients, originaires de 193 pays différents, pourraient être vérifiées en temps réel.

IDnow couvre une vaste palette de possibilités d'utilisations, tant dans des secteurs régulés en Europe qu'avec de tout nouveaux modèles commerciaux numériques dans le monde entier. La plate-forme permet au flux d'identification d'être adapté aux spécificités régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow bénéficie de l'appui des investisseurs en capital-risque BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures, Corsair Capital et Jet A, ainsi que d'un consortium de business angels réputés. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales, leaders dans leurs différents domaines d'activité, telles que Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union et wirecard, ainsi que des entreprises de technologies financières (Fintech) comme Fidor, N26, smava et wefox.

