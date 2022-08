iHerb franchit des étapes importantes en matière de service client

iHerb est très bien noté par ses utilisateurs sur les principales plateformes en ligne

PASADENA, Californie, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- iHerb, la plus importante plateforme de commerce électronique au monde dédiée à la santé et au bien-être, a franchi des étapes importantes le mois dernier. La société est heureuse de dévoiler son classement parmi les utilisateurs de Google, du Google Play Store et de l'App Store. Avec une note de 4,9 étoiles sur Google et de 4,8 sur le Google Play Store et l'App Store, cette application déjà très appréciée a encore gagné en qualité. La mise à jour et l'amélioration des fonctionnalités témoignent de l'engagement d'iHerb à satisfaire ses clients.

L'application iHerb est rapidement devenue la plateforme d'achat préférée des clients, grâce à son interface facile d'utilisation et à sa vaste sélection de produits. Elle a constamment maintenu des notes élevées et des avis favorables, avec plus de 98 000 notes sur iOS et plus de 440 000 notes sur Android. Les acheteurs apprécient la possibilité de trouver tout ce dont ils ont besoin en une seule application, et le programme de récompenses de l'application est un atout supplémentaire qui les incite à revenir. En tant que plus grande enseigne de santé et de bien-être au monde , les clients sont certains de bénéficier de la meilleure sélection et des meilleurs prix possibles, où qu'ils soient.

« Nous nous sommes toujours engagés à fournir une excellente expérience client, et nous sommes ravis d'avoir atteint cette étape. Nos clients ont toujours été notre priorité absolue, et leurs commentaires reflètent nos valeurs fondamentales ; nous sommes impatients de continuer à leur fournir le meilleur service possible à l'avenir », a déclaré Neil Folgate, vice-président du marketing numérique.

À propos d'iHerb : iHerb est la plus grande plateforme de commerce électronique au monde consacrée aux vitamines, minéraux et suppléments (VMS) et sa présence dans d'autres domaines de la santé et du bien-être des consommateurs ne cesse de croître. Des millions de personnes dans plus de 185 pays font confiance à cette entreprise. Celle-ci propose un portefeuille de produits de marque et de produits innovants développés par des tiers et de marque déposée, au meilleur rapport qualité-prix possible, livrés directement à ses clients. https://www.iherb.com

