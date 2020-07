Le nouveau jeu de réalité augmentée permet aux joueurs d'acheter et de vendre des propriétés du monde réel

Landlord Go est un tout nouveau jeu de Reality qui exploite ces indices numériques de manière amusante et passionnante, permettant aux joueurs d'acheter, de vendre et de percevoir des loyers sur certains des bâtiments et sites les plus illustres au monde. Avec plus d'un million de joueurs dans le monde, c'est le premier jeu de réalité augmentée du monde réel qui utilise de vrais bâtiments, de vraies personnes et de vrais prix pour transformer votre ville en un jeu de stratégie plein d'action. Avec plus de 23 681 joueurs qui ont déjà conclu des accords pour la propriété virtuelle des plus de 112 581 bâtiments dans Paris, si bien que la concurrence est féroce et prête à l'action.

Vous vous promenez dans votre quartier tous les jours, en voyant des paysages et des bâtiments familiers. Désormais, il est possible de voir ces curiosités au quotidien d'une toute nouvelle manière en possédant un objet virtuel de votre communauté.

Peu importe que vous commenciez petit ou que vous ayez de grandes aspirations à posséder la Tour Eiffel à Paris ou l'Empire State Building à New York, vous pouvez les réaliser avec Landlord Go.

Avez-vous une connaissance approfondie d'une partie de votre ville que peu d'autres connaissent ? Grâce à Landlord Go, ces informations locales peuvent se traduire en bénéfices importants. Si un nouveau café ouvre dans votre quartier et que vous pensez qu'il est sur le point de devenir le prochain Starbucks, faites une offre et commencez à récolter les loyers des foules qui font la queue devant la porte

Landlord Go exploite un énorme volume de données, y compris des informations détaillées sur plus d'un demi-milliard de propriétés du monde réel, et relie l'utilisateur à sa ville de manière innovante et passionnante, ce qu'aucun autre jeu ne peut offrir.

Avec des investissements judicieux, les joueurs peuvent commencer par acheter des petites boutiques du coin, puis créer rapidement un vaste empire immobilier. Ils peuvent mettre des propriétés sur le marché ou se lancer dans une guerre d'enchères acharnées avec d'autres joueurs, recréant ainsi l'expérience de la concurrence sur le marché de l'immobilier, passionnant et aux enjeux élevés, et ce, directement de leur téléphone.

Landlord Go est incroyablement précis, il reflète les valeurs réelles des propriétés en utilisant des détails comme la distance du centre-ville et les commodités des bâtiments.

En associant notre base de données à des balayages par satellite de la NASA montrant les émissions lumineuses nocturnes, nous avons créé l'un des jeux de transactions immobilières les plus réalistes et les plus basés sur des données jamais conçues.

Vous avez effectivement la sensation que le niveau de réalisme est réellement ce qui démarque Landlord Go. Chaque fois qu'un autre joueur visite votre propriété dans la vie réelle, il vous paie un loyer dans le jeu. Plus votre propriété reçoit de visiteurs, plus sa valeur est élevée. La plate-forme de données et une IA brevetée, nommée Big Dots, nous permettent d'ajouter des données du monde réel à toute application de bureau et mobile.

Le jeu est passionnant, car les joueurs voient leur fortune s'accroître et s'engagent dans des transactions de très grande valeur, en concurrence avec d'autres joueurs en vue de dominer le marché immobilier.

Aucun jeu similaire n'est encore proposé, et rien ne se rapproche du niveau de précision et de détail que l'on trouve dans Landlord Go.

