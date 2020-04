Le rapport « Startup The Bank » de PKO Bank Polski est maintenant disponible

À l'ère de la transformation numérique, l'adaptation des technologies innovantes est le seul moyen de gagner le marché. Les dépenses consacrées au développement des innovations dans le secteur bancaire polonais ont augmenté de 14,5 % en moyenne par an ; en 2019, elles se sont élevées à 1,6 milliard PLN. Une part importante des solutions est élaborée par les banques en collaboration avec leurs partenaires technologiques. Qui développe des outils de pointe pour le secteur bancaire ? Quel est le parcours de développement des entreprises innovantes ? Qui sont leurs clients et combien de temps leur faut-il pour les trouver ? Les réponses à ces questions et à de nombreuses autres sont présentées dans le rapport « Startup The Bank », préparé conjointement par PKO Bank Polski, PKO VC, Domestic Cloud Provider et The Heart.

Comment « s'introduire » dans une banque

Les banques de la région se spécialisent dans une approche systémique de la coopération avec les startups plus que n'importe quelle autre industrie, en établissant des programmes dédiés et des équipes chargées de l'innovation. L'accélération des opérations bancaires offre une garantie 3 fois plus élevée de signer un contrat que dans d'autres secteurs (où la vente traditionnelle fonctionne mieux). Le mode de lancement de la collaboration le plus efficace est un projet pilote. Près de 9 startups sur 10 qui collaborent avec des banques avaient des « pilotes » de leurs solutions. Pour 70 % d'entre elles, cela a permis la signature d'un contrat commercial. Selon 40 % des personnes interrogées, leurs solutions sont indispensables pour un secteur bancaire moderne. Trois domaines de mise en œuvre majeurs incluent l'analyse des données, l'optimisation des processus internes et le service à la clientèle.

Les avantages financiers représentent l'aspect le plus important de la collaboration uniquement pour 17 % des entreprises. Une large majorité est plus intéressée par les avantages liés à l'image ou par l'accès à la clientèle, ainsi que par les commentaires du partenaire professionnel. Les résultats montrent qu'en dehors de la Pologne, le marché des startups étudiées comprend le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, l'Espagne et Singapour.

