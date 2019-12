Legendärer Verfechter von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten Natan Sharansky erhält 2020 Genesis Prize

„Natan Sharansky ist einer der bedeutendsten Verfechter von Menschenrechten zu unseren Lebzeiten", so Stan Polovets, Mitgründer und Vorsitzender der Genesis Prize Foundation. „Unter großen persönlichen Opfern setzte er sich für die Rechte und Würde sämtlicher Volksgruppen, Religionen und Nationalitäten ein. Heute, so wie wir die Herausforderungen bezeugen, denen sich demokratische Prinzipien gegenübersehen, und mit ansehen müssen, auf welche Weise Menschenrechte und die Rechte auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäüßerung zahlreichen Menschen vorenthalten werden, dient Natans Beispiel als Inspiration für all diejenigen, die sich für Demokratie einsetzen. Während dies vor allem auf autoritär regierte Teile der Welt zutrifft, dürfen unsere Freiheiten auch in Demokratien nicht als Selbstverständlichkeit empfunden werden. Natans Ideale und seine Vision sind heute noch ebenso relevant wie es in den 80er Jahren der Fall war, als er sich gegen das totalitäre Sowjetregime stellte - und gewann."