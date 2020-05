Les universités doivent accroître leurs efforts pour survivre après le COVID-19, comme le conseillent vivement plusieurs experts mondiaux lors d'un débat organisé par l'Economist Intelligence Unit, et parrainé par la Qatar Foundation

DOHA, Qatar et WASHINGTON et ATLANTA et LONDRES, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Les étudiants auront le pouvoir de mettre en faillite les universités qui ne répondent pas à leurs attentes dans un monde post-COVID-19, comme l'a averti un enseignant américain lors du lancement d'un nouveau rapport de recherche majeur sur l'avenir de l'enseignement supérieur, commandé par la Qatar Foundation (QF).

Le rapport intitulé « Nouvelles écoles de pensée : des modèles innovants pour dispenser l'enseignement supérieur », produit par l'Economist Intelligence Unit (EIU), souligne la manière dont les établissements d'enseignement supérieur doivent s'adapter pour survivre, à l'heure où ils sont confrontés à une diminution des fonds publics, à des questions relatives à leur valeur, ainsi qu'aux défis soulevés par la technologie et l'automatisation.

À l'occasion du lancement du rapport aujourd'hui, une table ronde organisée par l'EIU et parrainée par la QF a réuni des spécialistes de l'enseignement issus de trois continents pour examiner ses conclusions et partager leurs points de vue sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Ben Nelson, fondateur et PDG de Minerva Schools at Keck Graduate Institute, a déclaré : « Les étudiants disposent d'une responsabilité extraordinaire cette année dans la mesure où, pour la première fois de mémoire d'homme, ils ont la capacité de mettre en faillite les établissements.

« Ils peuvent voter avec leurs pieds comme ils n'ont jamais pu le faire auparavant – le fait de décider de se retirer de l'université pendant une année peut littéralement faire fermer un établissement. Pour la première fois, le rôle de l'étudiant n'est autre que celui du partenaire décisif – qui détermine ce que les universités devraient faire et quelles sont celles qui auront le droit de les servir à l'avenir.

« Lorsque les sociétés et les étudiants communiquent avec les établissements et qu'ils n'obtiennent pas ce pour quoi ils paient, il va falloir rendre des comptes. »

Le Dr Mary Schmidt Campbell, présidente du Spelman College, a expliqué lors de la discussion que les partenariats académiques étaient « extrêmement importants en cette période », en ajoutant : « Les établissements doivent cesser d'être si prétentieux, cloisonnés et isolés. »

« Tout le monde a des avantages à tirer de la collaboration, mais cela nécessite un état d'esprit très différent de celui que nous avons aujourd'hui. Si nous retombons en modes marketing et compétition, nous n'irons nulle part. »

Et Francisco Marmolejo, conseiller en éducation à la QF, a affirmé que les établissements d'enseignement supérieur devaient « remettre en question leurs hypothèses », en affirmant : « Si nous ne procédons pas à une rupture et si nous ne sommes pas prêts à prendre des risques, dès que les conditions reviendront à une forme de normalité, nous pourrions être tentés de redevenir ce que nous étions auparavant. Cette crise nous indique que nous ne pouvons plus nous permettre de considérer que les choses seront comme avant. »

Le rapport « Nouvelles écoles de pensée : des modèles innovants pour dispenser l'enseignement supérieur » est téléchargeable ici.

Un enregistrement de la discussion est disponible ici.

Qatar Foundation – Libérer le potentiel humain

La Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF) est une organisation à but non lucratif qui soutient le Qatar dans sa démarche consistant à devenir une économie diversifiée et durable. La QF œuvre pour servir le peuple du Qatar et au-delà, en fournissant des programmes spécialisés via son écosystème axé sur l'innovation et dédié à l'éducation, à la recherche et au développement, ainsi qu'au développement communautaire.

La QF a été créée en 1995 par Son Altesse le cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, l'Émir-père, et Son Altesse la cheikha Moza bint Nasser, qui partagent cette vision consistant à fournir au Qatar une éducation de qualité. Aujourd'hui, le système éducatif de classe mondiale de la QF offre des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie aux membres de la communauté dès l'âge de six mois jusqu'au niveau doctoral, en permettant aux diplômés de s'épanouir dans un environnement mondial et de contribuer au développement de la nation.

La QF crée également un centre d'innovation pluridisciplinaire au Qatar, au sein duquel plusieurs chercheurs nationaux œuvrent pour répondre aux défis locaux et mondiaux. En promouvant une culture d'apprentissage tout au long de la vie et en encourageant l'engagement social au travers de programmes qui incarnent la culture qatarie, la QF s'engage à dynamiser la communauté locale et à contribuer à un monde meilleur pour tous.

Pour consulter la liste complète des initiatives et des projets de la QF, rendez-vous sur : www.qf.org.qa

