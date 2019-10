Letko Brosseau votará en contra de la oferta de Gazit para Atrium European Real Estate

MONTREAL, 11 de octubre de 2019 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associates Inc., ("Letko Brosseau") controla o dirige inversiones sobre aproximadamente el 2,71% de las acciones en circulación de Atrium European Real Estate Limited ("Atrium" o la "Empresa") y es el segundo accionista más importante de la Empresa.

El 23 de julio de 2019, el Consejo de Administración anunció un acuerdo con el accionista mayoritario Gazit-Globe Ltd ("Gazit"), que posee aproximadamente el 60,1% de las acciones de Atrium para adquirir la participación restante.

Tras analizar diligentemente la oferta recomendada y comprometerse con las partes interesadas, incluidos los representantes de Gazit y Atrium, Letko Brosseau ha llegado a la conclusión inequívoca de que la transacción propuesta es inaceptable para los accionistas minoritarios y votará EN CONTRA de la oferta . El precio de oferta de 3,75 euros por acción infravalora enormemente a la Empresa y beneficia excesivamente a Gazit a expensas de los inversores minoritarios.

El rechazo de Letko Brosseau a la oferta propuesta se basa en los siguientes factores:

Importante descuento del 25,7% sobre el valor liquidativo (NAV) por acción según EPRA de 5,05 euros comunicado por Atrium a 30 de junio de 2019.

sobre el valor liquidativo (NAV) por acción según EPRA de comunicado por Atrium a 30 de junio de 2019. La cartera de excelentes centros comerciales de Atrium se encuentra principalmente en las mejores ubicaciones de Polonia y la República Checa y más de la mitad de los activos se encuentran en Varsovia y Praga. Mientras que la oferta de Gazit implica una tasa de capitalización del 7,5%, los rendimientos de los centros comerciales principales de Varsovia y Praga son del 4,5% . 1 2 Además, esta valoración entra en conflicto directo con la reciente venta por parte de Atrium de dos centros comerciales en Polonia por 298 millones de euros, que representa una prima sobre el valor contable y la compra del centro comercial Wars Sawa Junior en Varsovia por 301,5 millones de euros. En general, se estima que esta transacción ha sido ejecutada con una tasa de capitalización inferior al 5%.

. Además, esta valoración entra en conflicto directo con la reciente venta por parte de Atrium de dos centros comerciales en Polonia por 298 millones de euros, que representa una prima sobre el valor contable y la compra del centro comercial Wars Sawa Junior en Varsovia por 301,5 millones de euros. En general, se estima que esta transacción ha sido ejecutada con una tasa de capitalización inferior al 5%. Supresión de los dividendos ordinarios y especiales de 0,41 euros por acción o el 12,9% de rendimiento anual en base al precio de la acción de Atrium previo a la adquisición de 3,17 euros . El precio de oferta actual de 3,75 euros consiste en un dividendo especial único de 0,60 euros , que ofrece una prima inmaterial a los dividendos pagados históricamente a los accionistas .

en base al precio de la acción de Atrium previo a la adquisición de . El precio de oferta actual de consiste en un dividendo especial único de , que ofrece una . Inmediatamente después del anuncio de la adquisición propuesta, el precio de la acción de Gazit se revalorizó un 11,7% y creó más de 150 millones de euros de valor instantáneo para los accionistas de Gazit.

Por último, Atrium opera en algunas de las economías de más rápido crecimiento de Europa, con fuertes mercados laborales y tendencias de consumo. Se prevé que las ventas del comercio minorista crezcan a un ritmo del 4,2% anual en los próximos 5 años en Polonia3 y del 3,2% en 2020 en la República Checa.4 Atrium ha registrado unos sólidos resultados operativos que incluyen una elevada tasa de ocupación y un crecimiento de los ingresos netos por alquiler. El balance es sólido, con una calificación de grado de inversión y bajos costes de financiación, lo que hace que Atrium esté en una posición ideal para llevar a cabo sus importantes planes de desarrollo.

Por lo tanto, la posición de Letko Brosseau es que Atrium debe seguir creando valor para sus accionistas y abstenerse de emprender acciones que perjudiquen injustamente a la minoría.

Letko, Brosseau & Associates Inc. es una empresa canadiense independiente especializada en gestión de inversiones fundada en 1987. A fecha de 30 de septiembre de 2019, la firma gestiona aproximadamente 27.000 millones de dólares en activos para inversores institucionales y clientes privados, y tiene oficinas en Montreal, Toronto y Calgary.

Para obtener más información: Peter Letko, peter@lba.ca, (514) 499-1200; Daniel Brosseau, daniel@lba.ca, (514) 499-1200

