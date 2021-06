NBA-Rookie des Jahres: LaMelo Ball versteigert signierte Triple-Double-Schuhe mit der #1 „GOLD SUN" NFT

LOS ANGELES, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- NBA-Rookie LaMelo Ball wird ein Paar signierte Puma Clyde All-Pro Elf Schuhe versteigern, die er am 9. Januar 2021 getragen hat - in der Nacht, in der Ball der jüngste Spieler in der NBA-Geschichte wurde, der ein Triple-Double erzielte. Die Auktion ist mit seinem GOLD SUN #1 NFT verbunden, dem Token, der dauerhaft auf der Blockchain als Balls seltenster und erster NFT überhaupt festgehalten wird.

Die Auktion beginnt am Donnerstag um 19:00 Uhr PT auf lameloball.io , der Heimat von LaMelo Ball Collectibles.