Novo jogo de realidade aumentada permite comprar e vender imóveis no mundo real

Landlord Go é um novíssimo jogo da Reality] que aproveita estas "pegadas" digitais de uma forma divertida e emocionante, permitindo aos jogadores comprar, vender e cobrar rendas em alguns dos edifícios e atrações mais famosos do mundo. Com mais de 1 milhão de jogadores a nível mundial, é o primeiro jogo de realidade aumentada com base no mundo real que utiliza edifícios, pessoas e preços reais para transformar a sua cidade num jogo de estratégia cheio de ação. Com mais de 5 817 jogadores já a fechar negócios de propriedade virtual dos mais de 30 162 edifícios em Lisboa não faltará ação graças às inúmeras competições aguerridas.

Todos os dias você anda pelo seu bairro e presencia paisagens e edifícios familiares. Agora pode presenciá-los diariamente de uma forma totalmente nova, possuindo uma peça virtual de sua comunidade. Quer esteja a começar por algo pequeno ou tenha grandes ambições de comprar a Torre Eiffel em Paris ou o Empire State Building em Nova Iorque, a escolha é sua com o Landlord Go.

Tem conhecimentos únicos sobre uma parte da sua cidade que poucos possuem? Essa informação local pode traduzir-se em grandes lucros no Landlord Go. Se um novo café está a abrir no seu bairro e acha que está pronto para ser o próximo Starbucks, faça uma licitação e comece a arrecadar as rendas das multidões de gente que fazem fila à porta.

Ao utilizar uma grande quantidade das mil milhões de propriedades no mundo real, o Landlord Go conecta o utilizador à sua cidade de uma forma inovadora e excitante que nenhum outro jogo lhe oferecerá.

Os jogadores podem começar por algo pequeno, mas rapidamente irão acumular um vasto império imobiliário com investimentos inteligentes. Coloque propriedades no mercado ou participe em guerras de licitação renhidas com outros jogadores, recriando a experiências de competições no emocionante mercado imobiliário de alto risco, diretamente do seu telefone.

O Landlord Go é incrivelmente preciso, ao refletir valores do mundo real às propriedades, com precisão de detalhes como a distância do centro da cidade e comodidades do edifício.

Ao utilizar o nosso próprio conjunto de dados combinado com imagens satélites da NASA que mostram as emissões de luz noturna, criámos um dos jogos orientados por dados mais realistas jamais concebido.

O Landlord Go distingue-se precisamente pelo seu realismo. Sempre que um jogador visitar a sua propriedade na vida real pagam-lhe uma renda no jogo. Quanto mais visitantes tiver na sua propriedade mais alto será o seu valor.. Usando uma IA proprietária e a plataforma Big Dots, somos capazes de adicionar dados do mundo real às aplicações para desktop e dispositivos móveis.

O jogo torna-se emocionante à medida que os jogadores veem as suas fortunas crescer e se envolvem em transações elevadas, ao competir com outros jogadores pelo domínio no mercado imobiliário.

Não existe nada equiparável no mercado atual, nem nada que se aproxime do nível de precisão e detalhes que existem no Landlord Go.

