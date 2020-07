Nowa gra mobilna, która pozwala graczom handlować prawdziwymi nieruchomościami z graczami na całym świecie

Zostań wirtualnym magnatem w Nowym Jorku, Warszawie, lub gdziekolwiek na świecie z Landlord Go

WARSZAWA, Polska, 22 lipca 2020 r. /PRNewswire/ -- Przechadzając się ulicami swojego miasta zauważasz, że coś się zmieniło. Pośpiesznie wyjmujesz telefon i sprawdzasz listę firm w okolicy. Tak! Są dostępne nowe akcje. Nie zastanawiasz się zbyt długo, bo wiesz, że musisz je mieć! To nie pierwszy raz kiedy w drodze do pracy wpadasz na takie cenne znaleziska. Wszyscy jesteśmy częścią tej wirtualnej mapy. Ponad 3 miliardy telefonów i tabletów używanych na całym świecie każdego dnia pozostawia po sobie wirtualny ślad, a większość tych użytecznych danych pozostaje niewykorzystana. Teraz możesz cieszyć się mieszanką cyfrowego i prawdziwego świata w grze Landlord GO