Nubank réunit 400 millions de dollars au terme d'un nouveau cycle d'investissement dirigé par TCV

Ce financement est le plus grand cycle d'investissement réalisé jusqu'à présent par Nubank

Depuis le dernier financement en 2018, le nombre de clients de la société a plus que doublé, pour atteindre plus de 12 millions de personnes au Brésil

Le portefeuille de produits de Nubank a évolué, et comprend aujourd'hui des prêts personnels, un compte numérique avec une fonction de débit pour les consommateurs et les PME, en plus de son programme actuel de cartes de crédit et de récompenses

Cette année, la société a entamé son expansion à l'international, au Mexique et en Argentine

Nubank continue de rechercher et de recruter des talents pour ses quatre bureaux dans le monde

SAO PAULO, 29 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Nubank, le leader de la technologie financière en Amérique latine, a annoncé qu'elle avait réuni 400 millions de dollars au terme de son cycle d'investissement de série F. Ce cycle a été dirigé par TCV, l'une des plus importantes sociétés de capital-investissement de croissance aux États-Unis, et constitue le premier grand investissement de TCV en Amérique latine. Les investisseurs actuels Tencent, DST Global, Sequoia Capital, Dragoneer, Ribbit Capital et Thrive Capital ont également participé à ce cycle. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Avec ce nouveau cycle, Nubank a rassemblé 820 millions de dollars dans le cadre de sept cycles d'investissement.

En mai de cette année, Nubank, qui est aujourd'hui la sixième plus grande institution financière du Brésil en termes de nombre de clients, a commencé son expansion à l'international. Elle a ouvert des bureaux au Mexique et en Argentine, et elle s'apprête à lancer des opérations et à servir des clients dans ces deux pays dans les prochains mois.

La société a également élargi son portefeuille de produits au-delà de ses produits originaux de cartes de crédit et de récompenses contrôlés par des applis, et elle propose aujourd'hui des prêts personnels et des comptes d'épargne numériques pour les consommateurs, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entrepreneurs.

« Nous restons très attachés à notre mission qui est de combattre la complexité et de rendre aux gens le contrôle de leurs finances. Même si l'évolution technologique a été transformationnelle pour la plupart des secteurs à travers le monde, la plupart des consommateurs qui ont un compte en banque continuent de payer des taux d'intérêt et des frais absurdes pour, en retour, recevoir des services très médiocres. En outre, plus de deux milliards de personnes n'ont toujours pas accès à des services financiers de base. Grâce à ce nouvel investissement de TCV et de nos investisseurs actuels, nous pensons pouvoir apporter une contribution pour changer sensiblement cette situation en accélérant notre croissance au Brésil et en soutenant le lancement de nos nouveaux marchés en Amérique latine », explique David Vélez, fondateur et PDG de Nubank.

« Nous sommes fiers de nos actionnaires et de l'appui qu'ils ne cessent d'apporter à nos activités. Depuis le début, nous avons eu le privilège de bénéficier de l'expérience de quelques-uns des investisseurs en technologie les plus performants au monde, et ce cycle dirigé par TCV vient renforcer notre base de capital », ajoute Vélez. « TCV a soutenu quelques-uns des disrupteurs les plus remarquables de notre époque, comme Netflix, Spotify et Zillow, avec des capitaux, des conseils stratégiques et un savoir-faire du secteur, et nous sommes impatients de nous associer à eux à l'heure où nous développons nos activités. »

« TCV soutient depuis longtemps des entreprises gérées par leur fondateur qui exploitent la technologie pour proposer des expériences magiques aux consommateurs », explique Woody Marshall, partenaire général chez TCV. « David Vélez et son équipe ont créé une entreprise impressionnante avec Nubank. Nous avons été impressionnés par leur position sur le marché, leur ADN axé sur les produits et leur attachement inébranlable à l'expérience du client. Nous sommes impatients de soutenir leur expansion sur de nouveaux marchés et d'offrir d'autres services à leurs consommateurs. »

Nouveaux produits et internationalisation

À la fin de 2018, Nubank a commencé à offrir des fonctions de débit et de retrait d'argent à ses titulaires de comptes d'épargne numérique (« NuConta »), consolidant ainsi son compte numérique en tant qu'alternative complète pour répondre aux besoins financiers élémentaires de tous les Brésiliens. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Brésiliens sont déjà clients de NuConta.

Au terme de la procédure visant l'obtention de sa licence en tant qu'institution financière, la société a lancé au début de 2019 un produit de prêt personnel, lequel est aujourd'hui proposé à plus de 500 000 clients. Nubank a atteint 100 % des 5 570 municipalités brésiliennes en l'espace de 5 ans d'activité, une étape importante dans un pays où seulement 60 % des villes ont des filiales bancaires.

Au deuxième trimestre de cette année, la société a également commencé son expansion à l'international, et annoncé des opérations au Mexique et, moins de deux mois plus tard, en Argentine. Ces deux pays accueilleront des centres de technologie et d'innovation en vue de mettre au point des solutions visant les problèmes financiers locaux.

En six années d'existence, Nubank a atteint la barre des plus de 12 millions de clients, devenant ainsi la sixième plus grande institution financière du Brésil en termes de nombre de clients, et la plus grande banque numérique au monde. Récemment, la société est entrée sur le marché des entreprises avec l'annonce d'un nouveau compte numérique pour les PME, un marché qui représente plus de 20 millions d'entreprises au Brésil.

Recherche de talent

Aujourd'hui, Nubank compte plus de 1 700 employés au Brésil, en Allemagne, en Argentine et au Mexique. Elle espère accroître sensiblement le nombre de ses employés au cours des prochaines années.

« Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs talents au monde. Nous créons des équipes solides et diverses, réunissant des professionnels issus de différentes cultures, pour ensemble remettre en cause le statu quo et réduire la complexité. Nous sommes une société technologique par nature et, par conséquent, nous voulons les meilleurs ingénieurs de logiciels pour notre équipe internationale », explique Vélez.

