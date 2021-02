Orion signe un accord pour acquérir la société roumaine Tellence Technologies

Création d'un centre de R&D roumain pour le développement de logiciels ; renforcement des capacités dans les domaines des télécommunications et de la cybersécurité

EDISON, New Jersey, 8 février 2021 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une société de services de transformation numérique et de développement de produits de premier plan, et Tellence Technologies (« Tellence »), une société privée de services technologiques dont le siège est à Bucarest, en Roumanie, ont conclu un accord définitif en vertu duquel Orion acquerra Tellence. Avec cette acquisition, Orion renforce sa présence européenne en établissant un programme de R&D en Roumanie, avec des associés à Bucarest et dans d'autres grandes villes, ainsi qu'à Tel-Aviv, en Israël. Le site de Bucarest accueillera plus de 300 ingénieurs, qui se concentreront principalement sur les services de développement de produits numériques pour plusieurs clients internationaux. Le programme roumain devrait poursuivre son expansion rapide, pour atteindre plus de 1 000 ingénieurs dans les années à venir.

Fondée en 2012, Tellence développe et fournit des technologies de pointe aux entreprises des secteurs des télécommunications et des médias, de la cybersécurité et d'autres industries. Parmi les clients de Tellence figurent les licornes émergentes qui bouleversent l'industrie des télécommunications. L'entreprise a connu une forte croissance au cours des dix dernières années, devenant un partenaire de confiance en matière de recherche et de développement pour stimuler l'innovation chez ses clients et les aider à se développer.

« Tellence a fait ses preuves en développant des produits de nouvelle génération pour les principales entreprises de technologie et de télécommunications », a déclaré Raj Patil, PDG d'Orion. « Ils sont à la pointe des dernières innovations. L'arrivée de la talentueuse équipe d'ingénieurs de Tellence offre à nos clients une autre couche d'expertise approfondie en ingénierie et une innovation avant-gardiste. L'expansion dans toute l'Europe est une étape clé de notre stratégie de croissance dynamique visant à construire une plateforme mondiale de transformation numérique. Nos nouveaux clients bénéficieront de l'expertise déjà solide d'Orion en matière de développement de produits et de ses capacités plus larges de transformation numérique. Je suis ravi d'accueillir l'équipe de Tellence. »

Une fois la transaction conclue, les associés de Tellence feront partie de l'équipe de développement des produits numériques d'Orion. Efi Levinzon, co-fondateur et PDG de Tellence, et Leo Radu, co-fondateur et directeur général de Tellence, rejoindront l'équipe de direction d'Orion. Radu dirigera l'équipe roumaine d'Orion en tant que directeur général, et Levinzon dirigera les ventes, les partenariats et les relations avec les clients en Israël et dans d'autres régions.

« En rejoignant Orion, nous disposerons de l'infrastructure nécessaire pour poursuivre notre expansion sur les marchés américain et européen et pour accéder à une base mondiale d'ingénieurs afin d'aider nos clients à se développer encore plus rapidement », a déclaré Levinzon. « Nos clients se développent dans le monde entier et notre partenariat avec Orion nous donne un ensemble croissant de capacités de développement de produits et de transformation numérique pour soutenir leurs objectifs commerciaux internationaux. »

Alex Bogachek, qui dirige l'équipe de développement des produits numériques d'Orion au niveau mondial, a déclaré : « Tellence dispose d'une équipe d'ingénieurs de classe mondiale en Roumanie, ce qui profitera grandement aux clients d'Orion dans le monde entier. L'ajout d'un centre de R&D en Roumanie est un complément parfait à nos équipes de développement de produits numériques déjà en place en Europe, en Russie, en Serbie et en Lituanie. Nous sommes impatients de mettre à profit les grands talents de l'ingénierie en Roumanie pour nos clients. »

Orion est une société de portefeuille de One Equity Partners (OEP), une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui se concentre sur la création d'entreprises leaders sur le marché en identifiant et en réalisant des combinaisons d'entreprises transformatrices.

« L'apport des ingénieurs talentueux et des capacités de Tellence à Orion perpétue la stratégie de l'OEP visant à faire d'Orion la première entreprise de transformation numérique en partenariat avec la direction pour résoudre les problèmes les plus complexes de nos clients », a ajouté Chip Schorr, directeur général principal de One Equity Partners. « Orion a pu renforcer sa croissance organique grâce à un programme d'acquisition stratégique qui a permis de créer une entreprise avec une grande profondeur de marché vertical et l'ensemble de compétences le plus large de son secteur. »

La transaction Tellence étend la force d'Orion à plus de 4 500 associés mondiaux uniformément répartis entre l'Europe, l'Asie-Pacifique et les États-Unis.

Perkins Coie, LLP a agi en qualité de conseiller juridique et Cohn Reznick, LLP en qualité de conseiller financier et fiscal d'Orion dans le cadre de cette transaction. View Partners Capital LLC a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Tellence Technologies SRL dans le cadre de cette transaction.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe de plus de 4 500 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience des clients et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de distribution en Amérique, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, Orion offre à ses clients des services financiers, des services professionnels, des télécommunications et des médias, des services automobiles, des services d'automatisation industrielle, des services professionnels de sport et de divertissement, des services des sciences de la vie, du commerce électronique et de l'éducation. Pour plus d'informations, consultez le site www.orioninc.com

À propos de Tellence Technologies

Tellence Technologies (« Tellence »), créée en 2012, est un fournisseur de premier plan de services de logiciels et d'ingénierie de haute technologie. L'entreprise se concentre sur la recherche et le développement et sur l'assistance technique aux clients, et son centre de solutions d'ingénierie s'occupe du développement de logiciels, de l'assurance qualité et de l'assistance technique aux clients. Tellence opère dans un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, les télécommunications, la cybersécurité, l'OTT et la radiodiffusion, les communications par satellite et les semi-conducteurs. Tellence propose des solutions innovantes et avancées qui sont flexibles pour fournir à chaque client une offre adaptée à ses besoins et à son domaine, ainsi qu'une expérience opérationnelle et de développement approfondie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.tellence.net

À propos de One Equity Partners

One Equity Partners (« OEP ») est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui se concentre sur les secteurs de l'industrie, des soins de santé et de la technologie en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise construit des entreprises leaders sur le marché en identifiant et en exécutant des combinaisons d'entreprises transformatrices. OEP est un partenaire de confiance doté d'un processus d'investissement différencié, d'une équipe large et expérimentée, et d'une expérience établie générant une valeur à long terme pour ses partenaires. Depuis 2001, le cabinet a réalisé plus de 300 transactions dans le monde entier. OEP, fondée en 2001, est issue de JP Morgan en 2015. Le cabinet a des bureaux à New York, Chicago, Francfort et Amsterdam. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sitewww.oneequity.com.

