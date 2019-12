Pcysys escolhida pela IP Telecom para automatizar os seus processos ao nível dos testes de penetração

TEL AVIV, Israel, 17 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Pcysys anunciou hoje que a IP Telecom, um dos principais operadores de telecomunicações e prestador de serviços informáticos na nuvem em Portugal, escolheu a sua plataforma de Testes Automatizados de Penetração, a PenTera™, para avaliar e melhorar a ciber-resiliência das TI da sua própria rede, bem como dos seus clientes.

"A solução PenTera permite-nos visualizar toda a nossa infraestrutura e ajuda a identificar e, acima de tudo, priorizar as nossas falhas e configurações incorretas de cibersegurança. A inteligência e a automação da PenTera trouxeram-nos, bem como aos nossos clientes, a um nível mais elevado de maturidade de cibersegurança, com a máxima eficiência", segundo Filipe Frasquilho, Diretor do Centro de Dados de Negócios e Nuvem da IP Telecom. "Compreender a superfície de ataque, do ponto de vista de um hacker, permite-nos servir melhor os nossos clientes, fornecedores e partes interessadas internas."

Rui Ribeiro, Diretor-Geral da IP Telecom, acrescenta que "Como prestador de serviços de telecomunicações e de nuvem, a cibersegurança é da maior importância, não só internamente, mas também para os nossos clientes no mercado português. Após a implementação da PenTera na nossa rede, entendemos que a revenda da solução beneficiaria os nossos clientes empresariais, fornecendo uma solução que pode aumentar a sua ciber-resiliência".

A solução PenTera da Pcysys usa algoritmos para analisar e penetrar, de modo ético, na rede através das mais recentes técnicas de hacking, dando prioridade aos esforços de correção, com uma perspetiva focada nas ameaças. Sem exigir operadores ou pré-instalações, a plataforma permite que as organizações concentrem os seus recursos na correção das vulnerabilidades que integram uma kill-chain prejudicial, sem a necessidade de correr atrás de milhares de vulnerabilidades que não podem ser exploradas para o roubo de dados, a criptografia ou a interrupção de serviços.

"Estamos orgulhosos da nossa parceria com a IP Telecom, um líder do setor que coloca a cibersegurança na vanguarda da sua estratégia e que investe consistentemente nesta área. Temos a certeza de que tanto a IP Telecom como os seus clientes continuarão a beneficiar do valor incomparável da PenTera", acrescentou Noam Segev, Diretor Regional de Vendas da Pcysys.

Sobre a Pcysys

A Pcysys disponibiliza a PenTera, uma plataforma automatizada de testes de penetração, que avalia e reduz o risco de cibersegurança das empresas. Ao aplicar a perspetiva do hacker, o nosso software identifica, analisa e prioriza a correção das vulnerabilidades de ciberdefesa. Centenas de profissionais de segurança e prestadores de serviços em todo o mundo usam a PenTera para realizar testes contínuos de penetração com recurso a máquinas que fortalecem a sua imunidade contra ciberataques às suas redes organizacionais.

Sobre a IP Telecom

A IP Telecom , que adotou o lema "Connecting Businesses (Ligando Negócios)", é uma empresa de Telecomunicações, Centro de Dados e Prestador de Serviços de Nuvem, detida pela Infraestruturas de Portugal, uma empresa pública, vocacionada para o mercado empresarial das Tecnologias de Informação. A sua carteira inovadora de soluções de negócios é conhecida pelas suas capacidades de comunicações de alta velocidade e 3 Centros de Dados. A IP Telecom é uma empresa com certificação ISO 27001 e ISO 9001 que incorpora a segurança da informação nos seus processos operacionais e estratégicos.

