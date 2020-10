PT Expo China 2020 fand vom 14. bis 16. Oktober in Peking statt

Das Thema der diesjährigen PT Expo China war „ConneXion Shapes the Future". Der Bereich „5G + Industry Applications" war die Hauptattraktion der Veranstaltung. China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Tower, CBN, CICT, Potevio, China General Technology, China Satcom, Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson, Hengtong, YOFC, Etern, SDG, Inspur und andere namhafte chinesische und ausländische Unternehmen präsentierten die neuesten 5G-Anwendungsergebnisse und Implementierungspläne in verschiedenen vertikalen Segmenten, demonstrierten die digitalen Szenarien von 5G-Anwendungen in verschiedenen vertikalen Branchen und lieferten interessante Impulse unter den Themen „Nutzung von 5G" und „Die richtige Nutzung von 5G", die auf den Erfahrungen seit der kommerziellen Einführung von 5G vor einem Jahr basierten.