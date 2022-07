Разработанная компанией Zymo Research среда DNA/RNA Shield™ инактивирует вирус обезьяньей оспы для безопасного получения и транспортировки образцов

Серия продуктов DNA/RNA Shield™ включает устройства для сбора, хранения и транспортировки образцов, которые используются для исследований и при тестировании на инфекционные заболевания. За последнее десятилетие, технология DNA/RNA Shield™ позволила ученым проводить научные исследования инфекционных заболеваний, в том числе в период пандемии COVID-19.

Компания Zymo Research предлагает несколько устройств, которые можно заполнить средой DNA/RNA Shield™, включая востребованный набор для сбора мазков SafeCollect™. Набор для сбора образцов SafeCollect™— это удобное решение для самостоятельного забора мазков в домашних условиях. Он содержит тампон для забора образца и запатентованную пробирку с защитной мембраной, которая исключает возможность случайного разлива, контакта или проглатывания стабилизирующей среды.

Подробная информация о наборах для забора образцов DNA/RNA Shield SafeCollect™компании Zymo Research представлена здесь .

Базовая спецификация

О компании Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, которая предоставляет передовые решения для научно-диагностических целей в области молекулярной биологии с 1994 года. Компания выпускает продукцию для эпигенетического анализа, технологии очистки ДНК/РНК и других задач, следуя девизу «Сила науки — в упрощении сложного» ("The Beauty of Science is to Make Things Simple"). Признанный лидер в области эпигенетики, компания Zymo Research расширяет границы возможного и разрабатывает инновационные решения для взятия проб, микробиомных исследований, диагностики и секвенирования нового поколения (NGS), которые отличаются высоким качеством и простотой применения Актуальные новости от Zymo Research: Facebook , LinkedIn , Twitter и Instagram .

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1859786/Zymo_Research_Corp_ITM.jpg

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1859787/Zymo_Research_Corp_Assay.jpg

SOURCE Zymo Research Corp.