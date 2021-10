RevBits Zero Trust Network podnosi bezpieczeństwo sieci i chroni aktywa cyfrowe

- Ochrona i zabezpieczenie na przyszłość dostępu przedsiębiorstw poprzez rozszerzenie bezpieczeństwa obwodowego urządzeń końcowych.

- RevBits PAM i ZTN obejmują ujednolicony podgląd i analizy.

MINEOLA, Nowy Jork, 4 września 2021 r. /PRNewswire/ -- RevBits , dostawca oprogramowania do kompleksowej 360-stopniowej obrony cybernetycznej, ogłosił dzisiaj udostępnienie RevBits Zero Trust Network (ZTN). RevBits ZTN to aplikacja typu thin client zapewniająca zdalnym użytkownikom i urządzeniom uwierzytelniony dostęp do aplikacji, usług i danych, przy zachowaniu kompleksowych zabezpieczeń sieciowych.

Praca zdalna i dostęp osób trzecich wiążą się z podwyższonym ryzykiem dla przedsiębiorstw. Przenosząc zabezpieczenia sieci na urządzenia końcowe RevBits ZTN izoluje i chroni wewnętrzne aktywa bez potrzeby wprowadzania skomplikowanej segmentacji sieci. RevBits ZTN, który obsługuje domyślny system bezpieczeństwa oparty na zasadzie braku zaufania, zapewnia bezpieczeństwo danych podczas przesyłu dzięki szyfrowaniu i bezpiecznemu dostępowi do aplikacji i usług oraz bezpieczeństwo sieci dzięki uwierzytelnianiu użytkowników i urządzeń.

„W obliczu rosnących zagrożeń dla przedsiębiorstw kluczowe staje się nowe spojrzenie na cyberbezpieczeństwo i kontrolę obwodową – powiedział dyrektor generalny RevBits David Schiffer. - Nie jest to już kwestia zapewnienia szyfrowania danych dla zdalnych użytkowników poprzez VPN jako uzupełnienia bezpieczeństwa sieci; organizacje muszą przyjąć domyślną postawę braku zaufania".

W oparciu o swoje innowacje technologiczne na rynku zarządzania dostępem i za pośrednictwem nagradzanego systemu RevBits Priviliged Access Management (PAM), RevBits ZTN rozszerza możliwości zarządzania i kontroli dostępu o poziom pojedynczych użytkowników, zapewniając przy tym ujednolicony podgląd i analizy pochodzące od jednego producenta.

Wirtualne sieci prywatne (VPN) stanowiły jak dotąd główne narzędzie zabezpieczenia dostępu zdalnego. Ochrona VPN kończy się jednak na obrzeżu sieci, a sieć wewnętrzna pozostaje podatna na ataki. VPN zapewnia ochronę poprzez szyfrowanie przesyłanych danych oraz warstwę maskowania. Nie obejmuje to jednak uwierzytelniania użytkowników ani ich urządzeń, co sprawia, że sieć staje się otwarta na ataki w przypadku kradzieży danych logowania do VPN.

RevBits ZTN zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu i szczegółowej kontroli dostępu do aktywów cyfrowych poprzez uwierzytelnianie wszystkich użytkowników i urządzeń. „W oparciu o naszą unikalną architekturę i opatentowane technologie, RevBits ZTN zapewnia najlepszą w swojej klasie ochronę" – powiedział Mucteba Celik, dyrektor ds. technicznych RevBits. Łącząc w sobie zasady naszego rozwiązania PAM, RevBits ZTN zapewnia szyfrowanie danych, kompleksowe maskowanie, szczegółową kontrolę dostępu użytkowników i maszyn oraz monitorowanie w celu ochrony infrastruktury cyfrowej".

Główne cechy RevBits ZTN

Serwery proxy w chmurze zlokalizowane w 24 rozmieszczonych na całym świecie regionach dla szybkich i bezpiecznych połączeń i automatycznego skalowania.

Wielość opcji uwierzytelniania użytkowników, w tym odciski palców, rozpoznawanie twarzy, YubiKey, SAML, MFA i inne.

Kontroluj każdy aspekt zdalnej sesji, w tym monitorowanie, przegląd, nagrywanie i przerywanie sesji jednym kliknięciem.

RevBits

RevBits zapewnia nowy poziom inteligentnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa dzięki kontekstowej analizie behawioralnej, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu. RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) to ujednolicona platforma bezpieczeństwa, która łączy w sobie najlepszy w swojej klasie zbiór rozwiązań z zakresu wykrywania i reagowania, zarządzania dostępem uprzywilejowanym, bezpieczeństwa poczty elektronicznej, technologii zapobiegania oszustwom i modeli opartych na braku zaufania. RevBits umożliwia operacjom bezpieczeństwa kompleksową obronę cybernetyczną; szyfrowanie, uwierzytelnianie, autoryzację i inteligentną analizę warstwowych, kontekstowych danych z zakresu bezpieczeństwa w całym systemie zabezpieczeń. Pulpit nawigacyjny RevBits łączy różne funkcje bezpieczeństwa, prezentując intuicyjny widok 360 stopni. Przenosząc cyberbezpieczeństwo na wyższy poziom, RevBits wprowadza nowe możliwości z wieloma opatentowanymi technologiami, aby zapewnić przedsiębiorstwom przewagę w zakresie bezpieczeństwa. Więcej informacji na stronie RevBits .

