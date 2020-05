Sharansky dona su Premio Genesis de 1 millón de dólares para mitigar el impacto del coronavirus y de futuras pandemias

"Muchas personas de buena voluntad de todo el mundo han dedicado generosamente su tiempo a ayudar a las organizaciones y a las personas que se han visto devastadas por el COVID-19, y yo me siento agradecido de tener la oportunidad de contribuir a este esfuerzo humanitario", afirmó Natan Sharansky. "A lo largo de la larga historia del pueblo judío, nuestra habilidad de ser solo uno durante los tiempos de crisis, y unirnos y ayudarnos mutuamente, nos dio fuerza para perseverar y afrontar el futuro con esperanza y confianza. Este es el motivo por el que no se me ocurre una mejor manera de usar el dinero del Premio Genesis que para financiar a aquellos que están luchando contra la pandemia del coronavirus, tanto en Israel como en el resto del mundo".

El Sr. Povolets, cofundador de Genesis, señaló que algunas de las ayudas ofrecerán alivio inmediato a aquellas personas más afectadas, mientras que otras serán la semilla que germine avances contra la enfermedad a largo plazo. El primero de estos dos grupos incluye a la organización israelí 1221 Assistance for All, un servicio de asistencia de emergencia para los residentes de Jerusalén; ALEH Negev, que trabaja con niños con discapacidades graves; Asociación de centros de emergencia para casos de violación de Israel, la cual da respuesta a una subida del 40% en los casos de violencia doméstica; Hillel y Moishe House, que apoya a los ancianos aislados en Europa y en la antigua Unión Soviética.

Entre los proyectos con un enfoque más a largo plazo se encuentran las ayudas al programa de investigación del Instituto Weizmann de Israel para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, y dos universidades líderes de Estados Unidos: la Universidad de Columbia y la Universidad de Nueva York. La ayuda al Centro Médico Irvin de la Universidad de Columbia ofrece fondos de lanzamiento para que los investigadores puedan desarrollar nuevos tratamientos, mientras que la ayuda para la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York financia un certamen para estudiantes universitarios graduados y sin graduar que aborda los profundos desafíos en ingeniería que el coronavirus ha puesto de manifiesto, incluida la creación del hardware "contacto cero", como los sistemas de pago y de puertas.

"Nueva York cuenta con el mayor número de casos de COVID-19 en el mundo; la ciudad, y su comunidad judía, se han visto gravemente afectados. Las ayudas a las universidades de Columbia y Nueva York ofrecen recursos adicionales a estos dos centros de excelencia científica de talla mundial en Nueva York, donde está la sede de la Fundación del Premio Genesis, al tiempo que ayudan a la ciudad a emerger de la crisis actual", señaló el Sr. Polovets de la Fundación del Premio Genesis.

Morris Kahn, un destacado filántropo israelí que contribuyó con fondos adicionales en honor a Natan Sharansky, afirmó: "No solo estamos luchando para salvar las vidas de las personas infectadas por COVID-19; la dura realidad ha amenazado las vidas de muchas personas, incluidas las víctimas de violencia doméstica y aquellas personas menos afortunadas que necesitan atención médica. El Sr. Sharansky es un ejemplo de un verdadero creyente en la vida y en la generosidad de la vida, y su decisión de apoyar a estas importantes organizaciones es el núcleo de los valores judíos, como el ser compasivo y ayudar a aliviar el dolor de los otros".

Isaac Herzog, presidente de la Agencia Judía para la Tierra de Israel y presidente del Comité de Selección del Premio Genesis, afirmó: "Admiro la decisión de Natan de donar su premio en estos momentos de profunda necesidad. La gama de proyectos seleccionados para las ayudas del Premio Genesis es estratégica, completa y aborda la necesidad de una ayuda humanitaria inmediata, así como la preparación para los desafíos del futuro. Es un honor para la Agencia Judía para la Tierra de Israel colaborar con Natan y el Premio del Genesis en este programa filantrópico de 2020".

Además de estas quince ayudas, Genesis anunció un certamen especial en honor a Sharansky, que reconocerá a las empresas israelís que luchan para combatir el COVID-19 y mitigar el daño de futuras pandemias. Start-Up Nation Central, una ONG fundada por el filántropo Paul Singer, organizará el certamen en colaboración con la Fundación del Premio Genesis para promover la innovación israelí a nivel global. La Fundación del Premio Genesis y Start-Up Nation Central concederán premios a una selección de empresas israelís, las cuales han realizado contribuciones significativas en la lucha contra el COVID-19 o están trabajando en tecnologías, terapias o vacunas prometedoras con el potencial de ofrecer importantes beneficios en un futuro próximo. Los ganadores del certamen, que se celebrará en verano, donarán sus premios a las organizaciones benéficas que ellos elijan.

El Premio anual Genesis, apodado el "Nobel Judío"" por la revista TIME, rinde homenaje a personas extraordinarias por sus destacados logros profesionales, contribuciones a la humanidad, y compromiso con los valores judíos. El legendario líder judío y activista Natan Sharansky fue anunciado en diciembre de 2019 como el 8.º premiado con el Premio Genesis en reconocimiento por su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la democracia, el servicio al pueblo judío y al Estado de Israel.

Fundado en 2013, el Premio se financia a través de un fondo permanente de 100 millones de dólares establecido por la Fundación del Premio Genesis.

Entre los anteriores galardonados del Premio Genesis se encuentran el exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg, el actor, productor y activista por la paz Michael Douglas, el virtuoso violinista y defensor de las personas con necesidades especiales Itzhak Perlman, el escultor y defensor de los derechos de los refugiados Sir Anish Kapoor, la actriz ganadora de un Óscar y activista social Natalie Portman, y Robert Kraft, propietario del equipo New England Patriots y fundador de una fundación líder en la lucha contra el antisemitismo. En 2018, la Fundación del Premio Genesis rindió homenaje a la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, con su Premio inaugural a toda su carrera por su contribución a la justicia social y la igualdad de derechos.

Todos los galardonados han elegido causas que son importantes para ellos, y los fondos del premio en su honor han sido donados a estas causas. Estas iniciativas han incluido el apoyo del empresariado social basado en los valores judíos, la inclusión de las familias entrecasadas en la vida judía, mejorando la vida de las personas con necesidades especiales, ayudando a aliviar la crisis mundial de los refugiados, avanzando en la igualdad de la mujer, y combatiendo el antisemitismo, así como los esfuerzos para deslegitimar el Estado de Israel.

