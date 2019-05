Shell begint te produceren in Appomattox-systeem in de Golf van Mexico

Appomattox is een verhaal van efficiëntie door middel van innovatie. Door gebruik te maken van een optimale ontwikkelingsplanning, betere ontwerpen en fabricages en een deskundige uitvoering van de boringen is Appomattox erin geslaagd de kosten met meer dan 40% te verlagen sinds het de definitieve investeringsbeslissing nam in 2015. De start van de productie in het Appomattox-systeem is slechts het begin van een verdere maximalisatie van de stroom van middelen in de productieve Norphlet rond Appomattox.

Overal ter wereld zijn de activiteiten van Shell in diepe wateren een sterke trechter van ontwikkelings- en exploratiekansen in Brazilië, de VS, Mexico, Nigeria, Maleisië, Mauritania, en de westelijke Zwarte Zee. De productie wereldwijd is op weg naar meer dan 900.000 boe/d tegen 2020 op basis van de reeds ontdekte en gevestigde reservoirs. Het bedrijf is nog steeds één van de grootste leasehouders in de diepe wateren van de VS evenals één van de productiefste offshore-producenten van olie en aardgas in de Golf van Mexico. Shell ontwerpt en exploiteert zijn diepwaterprojecten op een competitieve manier en heeft zijn eenheidskosten voor ontwikkeling en werking sinds 2014 met ongeveer 45% verlaagt.

