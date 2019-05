Shell začína s výrobou na stanici Appomattox v Mexickom zálive

Appomattox je príbeh o efektívnosti prostredníctvom inovácií. Vďaka optimalizovanému plánovaniu vývoja, lepšiemu dizajnu a výrobe a odbornému prevedeniu vrtov dokázal Appomattox od prijatia konečného investičného rozhodnutia v roku 2015 znížiť náklady o viac ako 40%. Začiatok výroby v Appomattoxe je len začiatkom ďalšej maximalizácie toku zdrojov v bohatej oblasti Norphlet obklopujúcej Appomattox.

Celosvetový obchod Shell v oblasti hlbokých vôd má silný rozvojový a prieskumný potenciál v Brazílii, USA, Mexiku, Nigérii, Malajzii, Mauritánii a na západnom pobreží Čierneho mora. Výroba na celom svete je na ceste k dosiahnutiu viac ako 900 000 boe/d do roku 2020 z už objavených, zavedených zdrojov. Shell je aj naďalej jedným z najväčších nájomcov v hlbokých vodách v USA a zostáva jedným z najvýkonnejších producentov ropy a zemného plynu v Mexickom zálive. Shell navrhuje a prevádzkuje svoje hlbokomorské projekty tak, aby boli konkurencieschopné, a od roku 2014 znížil svoje jednotkové náklady na vývoj a prevádzku o približne 45%.

Upozornenie

