Sklep internetowy SHEIN o zasięgu globalnym ogłasza organizację wydarzenia SHEIN TOGETHER z udziałem Katy Perry i Lil Nas X

Fundusz Solidarnościowy do walki z COVID-19 dla WHO jest jedynym sposobem dostępnym dla osób prywatnych, firm, fundacji i innych organizacji na całym świecie na udzielenie bezpośredniego wsparcia WHO w jej ogólnoświatowych działaniach ukierunkowanych na pomoc krajom w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu pandemii COVID-19. Fundusz również wspiera działalność dwóch partnerów, UNICEF i organizacji Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

To unikalne wirtualne wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 9 maja, o godzinie 13:00 PT (Czasu Pacyficznego). Będzie wypełnione koncertami przygotowanymi wyłącznie na tę okazję, wystąpieniami sławnych osób, influencerów i gości łączących się za pośrednictwem Tik Tok. Wydarzenie poprowadzi gwiazda programu „The Rundown" E! News, Erin Lim, a widzowie również będą mieli okazję obejrzeć wskazówki dotyczące urody udzielane przez Chrisspy, sesje stylizacji prowadzone przez stylistów gwiazd, Meave Reilly i Karlę Welch, a to tylko niektóre z licznych niespodzianek.

WYSTĘPY:

KATY PERRY

LIL NAS X

RITA ORA | DOJA CAT

GOŚCIE SPECJALNI:

HAILEY BIEBER

YARA SHAHIDI

MADELAINE PETSCH

STORM REID

VANESSA MORGAN

LELE PONS

TYLER CAMERON

KIMBERLY LOAIZA

SOFIA WYLIE

SHEIN zobowiązał się przekazać 100 tys. dolarów na fundusz, a widzowie będą mogli wesprzeć akcję poprzez zakup T-shirtów z limitowanej edycji #SHEINtogether, z których 100% dochodów przekazane będzie na Fundusz Solidarnościowy do walki z COVID-19 dla WHO. T-shirty #SHEINtogether będą dostępne za 10,00$ od 4 maja 2020 r. na stronie www.shein.com . Ponadto, widzowie będą mogli skorzystać z linku do przekazywania datków znajdującego się w aplikacji, a wszystkie środki zostaną przekazane na wsparcie funduszu.

„Jako marka o zasięgu globalnym, wiemy, że ten kryzys wypływa na wszystkie społeczności, konsumentów i ich rodziny, więc nie mogliśmy się tylko przyglądać i czekać - powiedziała Molly Miao, współzałożycielka SHEIN. - Oprócz naszych działań polegających na przekazywaniu maseczek osobom znajdującym się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, chcieliśmy także zapewnić, że społeczeństwo rozumie wagę wsparcia tej sprawy i tak wpadliśmy na pomysł organizacji SHEIN Together".

Pobierz aplikację na iPhone lub system Android w Apple App Store lub odwiedź stronę www.shein.com , gdzie opublikowaliśmy szczegółowe informacje.

SHEIN Together

SHEIN Together jest wirtualnym wydarzeniem rozrywkowym wspierającym Fundusz Solidarnościowy do walki z COVID-19 dla WHO, prowadzony przez Fundację ONZ. Wydarzenie poprowadzi Erin Lim, gwiazda programu „The Rundown" E!News, a głównymi punktami transmisji na żywo będą występy Katy Perry, Lil Nas X, Rity Ora i Doja Cat. Wystąpienia znanych osób, specjalne wystąpienia influencerów i wystąpienia za pośrednictwem aplikacji TikTok, w których udział wezmą m.in. Hailey Bieber, Yara Shahidi, Madelaine Petsch, Storm Reid, Vanessa Morgan, Lele Pons, Tyler Cameron. Wydarzenie SHEIN Together będzie transmitowane wyłącznie w aplikacji SHEIN dostępnej na iPhone i system Android 9 maja 2020 r. o godz. 13:00 PT.

SHEIN

Założony w 2008 r., SHEIN jest odzieżowy sklepem internetowym z globalną siecią obejmującą 220 krajów i regionów. W SHEIN kładziemy nacisk nie na samą odzież, ale na wybór. Dlatego wprowadzamy codziennie 500 produktów, rozpieszczając nasze klientki zawrotnym wyborem modnej odzieży damskiej, którą mogą dowolnie ze sobą łączyć. Wierzymy, że ubrania, które nosimy odzwierciedlają naszą osobowość i chcemy dać dzisiejszym kobietom możliwość poszukiwania swojej indywidualności i jej wyrażania. Przy szerokim wyborze produktów, który zapewniamy, klientki mogą dopracować do perfekcji swój wizerunek, który odzwierciedla ich indywidualność. Innymi słowy, pomagamy ci stworzyć siebie.

Więcej informacji na temat SHEIN znajduje się na stronie shein.com , instagram.com/shein i youtube.com/shein .

Fundacja ONZ

Fundacja ONZ gromadzi w jednym miejscu pomysły, ludzi i zasoby, które pomagają ONZ osiągnąć postępy na skalę globalną i rozwiązywać niecierpiące zwłoki problemy. Naszym znakiem rozpoznawczym jest współpraca na rzecz trwałych zmian i innowacji ukierunkowanych na rozwiązywanie największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. Więcej informacji na stronie www.unfoundation.org

