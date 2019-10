Solární systém Fusion Solar společnosti Huawei dodává energii do vybraných částí mezinárodního letiště Peking Ta-sing

Díky inteligentnímu solárnímu řešení FusionSolar společnosti Huawei tento průkopnický projekt o výkonu 5,61 MWp propaguje využití čisté energie v civilním letectví. Po připojení k síti bude ročně do energetické sítě přiváděno 6,1 GWh zelené energie, což se rovná úspoře 1 900 tun uhlí a každoročnímu snížení emisí o 966 tun CO 2 a 14,5 tun SO 2 .