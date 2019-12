Tactile Mobility und HERE Technologies arbeiten zusammen, um den Zugriff auf und die Vermarktung von taktilen Daten zu verbessern

Tactile Mobility wird seine taktilen Straßenzustandsdaten in den HERE Marketplace einbringen und mit HERE kooperieren, um taktile Daten für Automobilhersteller, Straßenverkehrsbehörden und andere Interessenten zu vermarkten

HAIFA, Israel und AMSTERDAM, 18. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Tactile Mobility, führend im Bereich virtuelle Tastsinn-Sensorik und taktile Daten für Automobilhersteller, Kommunen, Straßenverkehrsbehörden und Flottenmanager, und HERE Technologies, ein globaler Marktführer für Location-Plattformdienste, geben heute eine Partnerschaft zur Freigabe und Vermarktung der einzigartigen, mittels simuliertem Tastsinn erfassten taktilen Daten von Tactile Mobility einschließlich Straßenzustandsdaten auf dem HERE Marketplace für ortsbezogene Daten bekannt. Tactile Mobility wird, wie auch andere Premium-Marken für Mobilität, seine kommerzielle Reichweite auf Kunden aus der Automobilindustrie und kommunale Kunden erweitern, die nach taktilen Daten suchen.

Tactile Mobilitys neu begründete Geschäftsbeziehung mit HERE wird den Verkauf von taktilen Daten an Unternehmen beschleunigen, die auf dem „Gefühl des Fahrzeugs für die Straße" basierende Dienstleistungen und Produkte entwickeln wollen. Der HERE Marketplace wird es ermöglichen, große Mengen an taktilen Daten für eine Reihe von potenziellen Kunden auf den Markt zu bringen und die einfache Übertragung von Daten für neue ortsbezogene Anwendungen und Lösungen zu unterstützen.

„Wir freuen uns, unsere einzigartigen taktilen Daten im HERE Marketplace bereitzustellen, wo sie einer Vielzahl von Zwecken dienen können, wie unter anderem der Verbesserung der Fahrzeug- und Straßenverkehrssicherheit und der Instandhaltung und Wartung von Straßenanlagen", erklärt Eitan Grosbard, Vizepräsident für Business Development bei Tactile Mobility. „HERE Technologies entwickelt sich mit seinem innovativen Marktplatz schnell zu einem führenden Datenanbieter für die Mobility-Welt. Wir können durch die Nutzung dieser Plattform unsere Mission beschleunigen, taktile Daten für die an vorderster Front der Mobilitätsindustrie tätigen Akteure zu liefern. Dies ist ein weiterer Meilenstein für Tactile Mobility beim Ausbau seiner globalen Präsenz".

Die Software von Tactile Mobility, die derzeit in die Fahrzeuge mehrerer großer Automobilhersteller eingebettet ist, nutzt die integrierten nichtvisuellen Sensordaten, einschließlich Radgeschwindigkeit, Radeinschlag, Drehzahl etc. eines Fahrzeugs, um wertvolle Informationen zur Dynamik von Fahrzeug und Straße zu berechnen und zwei Datenmodelle zu erstellen, die ein sichereres und angenehmeres Fahrerlebnis unter verschiedensten Umständen ermöglichen: VehicleDNA, eine Darstellung der einzigartigen Eigenschaften des jeweiligen Fahrzeugs, einschließlich Motor- und Bremseffizienz, Zustand der Reifen und Kraftstoffverbrauch; und SurfaceDNA, eine Kartierung der Straßenbeschaffenheit und Gefahren, die eine detaillierte Echtzeit-Sicht der Fahrverhältnisse bietet, um geplante Wartungsarbeiten, die Erkennung von akuten Gefahrensituationen, die Analyse nach einem Unfall und vieles mehr zu unterstützen.

Die über Tactile Mobilitys einzigartige taktile Sensortechnologie erhobenen Straßenzustandsdaten werden über den HERE Marketplace für eine Reihe von an Daten interessierten Kunden, einschließlich Automobilhersteller und Kommunen, kommerziell zugänglich gemacht und verschiedenen Branchenanforderungen dienen. Tactile Mobility wird über 10 Terabyte an Daten zu Straßenverhältnissen einschließlich Grip-Level und Fahrbahnbeschaffenheit beisteuern, die auf über mehr als 1,5 Milliarden Straßenabschnitten von 30 Metern Länge in ganz Europa und Nordamerika erfasst werden. Seine Fähigkeit, bisher unzugängliche taktile Daten zu erfassen und in umsetzbare Erkenntnisse für im Transport- und kommunalen Sektor tätige Einrichtungen umzuwandeln, macht das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur bei der Verwirklichung intelligenter Mobilität und intelligenter Städte.

„Wir freuen uns, die bahnbrechend neue Automotive Datenkategorie von Tactile Mobility - taktile Daten - in die HERE-Plattform aufnehmen zu können", sagt Knuth Sexauer, Senior Director Sales EMEAR Automotive bei HERE Technologies. „Das einzigartige Angebot des Unternehmens wird unser digitales Drittanbieter-Daten-Ökosystem bereichern und diversifizieren, so dass unsere Kunden in den Bereichen Mobilität und Automotive neue Lösungen entwickeln, ihren Umsatz steigern und die Art und Weise, wie Menschen sich von A nach B bewegen, optimieren können".

Informationen zu Tactile Mobility

Tactile Mobility [vormals Mobiwize] ist der weltweit führende Anbieter von Sensortechnologie mit virtuellem Tastsinn und taktilen Daten, die praktisch umsetzbare Erkenntnisse für intelligente und autonome Fahrzeuge, Kommunen und Flottenmanager liefern. Tactile Mobilitys einzigartige Technologie sammelt grundlegend wichtige Echtzeitdaten, die von den nichtvisuellen, vorhandenen Sensoren des Fahrzeugs generiert werden, und wandelt diese in konkrete Erkenntnisse zu Straßenqualität, Reifenhaftung, Gewicht des Fahrzeugs und weiteren fahrzeug- und straßenspezifischen Modellen um. Die von Tactile Mobility bereitgestellten Einblicke verbessern sowohl die Fahrzeugintelligenz, Fahrsicherheit, und Effizienz als auch das Fahrerlebnis erheblich und liefern den städtischen Behörden neue und deutlich höherwertige Daten, die die Durchführung von geplanten Wartungsarbeiten verbessern und Gefahrendetektion in nahezu Echtzeit ermöglichen. Tactile Mobility wurde 2012 von Boaz Mizrachi, Yossi Shiri und Alex Ackerman gegründet. Das Unternehmen arbeitet bereits mit mehreren OEMs, Straßenverkehrsbehörden und Kommunen zusammen und hat seinen Sitz in Haifa, Israel, mit einer Präsenz in Europa, den USA und Asien.

Informationen zu HERE Technologies

HERE, eine Positionsdaten- und Technologieplattform, bringt Menschen, Unternehmen und Städte durch ortsbezogene Informationen weiter. Durch die Nutzung unserer offenen Plattform ermöglichen wir es unseren Kunden, bessere Ergebnisse zu erzielen – wir unterstützen Städte bei der Verwaltung ihrer Infrastruktur, Unternehmen bei der Optimierung ihrer Vermögenswerte und führen Fahrer sicher an ihr Ziel. Weitere Informationen zu HERE finden Sie unter www.here.com und http://360.here.com.

