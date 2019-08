Target oslavuje 20 let partnerství s designéry

Maloobchodní prodejce připomene 20 let zpřístupnění skvělého designu všem limitovanou edicí Výroční sbírky

MINNEAPOLIS, 1. srpna 2019 /PRNewswire/ -- Letos na podzim oslaví společnost Target Corporation (NYSE: TGT) dvacáté výročí svého prvního partnerství s designéry, odvážné úsilí, které nadále odlišuje tohoto maloobchodního prodejce jako dodavatele elegantního a cenově dostupného designu. To, co začalo s renomovaným architektem Michaelem Gravesem v roce 1999, vedlo v posledních dvou desetiletích k více než 175 partnerstvím s návrháři. Na oslavu tohoto mezníku otevírá společnost Target své archivy a nabízí hostům limitovanou sbírku, která zahrnuje 20 z jeho minulých partnerství s designéry.

„Společnost Target navždy změnila maloobchodní prostředí tím, že udělala to, co kdysi bylo považováno za nemožné – nabízí skvělý design za neuvěřitelnou cenu. Toto výročí oslavuje naši bohatou historii designu a rozmanitou škálu partnerství, která jsme našim hostům nabízeli za posledních 20 let," řekl Mark Tritton, výkonný viceprezident a hlavní referent merchandisingu společnosti Target. „Každé partnerství přineslo našim hostům něco zvláštního a vzrušujícího a s 20 lety za námi teprve začínáme. Těšíme se, že našim hostům nabídneme ještě neuvěřitelnější, inspirativnější a dostupnější design, což povede k upřednostňování společnosti Target každého jednoho dne."

Na oslavu svého výročí připomíná společnost Target téměř 300 originálních ikonických předmětů z 20 minulých partnerství s designéry. Limitovaná kolekce zahrnuje oblečení, doplňky, domácí výzdobu a kuchyňské potřeby. Výroční kolekce bude k dispozici od 14. září ve všech obchodech Target a na stránkách Target.com do vyprodání zásob, s cenami v rozmezí od 7 do 160 USD. Kolekce a jednotlivé zboží designérů se budou lišit podle obchodu a hosté si mohou zakoupit až pět položek jedné velikosti a barvy. Hosté mohou navštívit webové stránky Target.com, jakmile budou k dispozici fotografie kolekce, aby si odpovídajícím způsobem naplánovali cestu. Pro zdůraznění závazku společnosti Target vůči inkluzivnosti bude všechno dámské oblečení zahrnovat rozšířené velikosti. Partnery designu, kteří jsou součástí Výroční kolekce, jsou:

Michael Graves (1999-2013)

(1999-2013) Philippe Starck (2002)

(2002) Stephen Sprouse (2002)

(2002) Isaac Mizrahi (2003-2009)

(2003-2009) Erin Fetherston (2007)

(2007) Proenza Schouler (2007)

Thakoon (2008)

John Derian (2008, 2010)

(2008, 2010) Anna Sui (2009)

(2009) Rodarte (2009)

Stephen Burrows (2010)

(2010) Zac Posen (2010)

(2010) Harajuku Mini (2011-2012)

Missoni (2011)

Jason Wu (2012)

(2012) Phillip Lim (2013)

(2013) Altuzarra (2014)

Lilly Pulitzer (2015)

Marimekko (2016)

Hunter (2018)

„Design byl vždy klíčovou součástí společnosti Target. Od našich obchodů a produktů, které vytváříme, po partnerství, která kultivujeme, se zaměřujeme na dostupné designové řady, které společnost Target odlišují, a je to jeden z důvodů, proč u nás zákazníci rádi nakupují," řekl Rick Gomez, výkonný viceprezident, vedoucí marketingu a ředitel digitálních aktivit společnosti Target. „Naše marketingová kampaň oslaví inkluzivní charakter designu společnosti Target, včetně knihy a dokumentárního filmu, který zdůrazňuje vliv společnosti Target na maloobchodní průmysl a životy našich hostů tím, že skvělý design zpřístupňuje všem."

Kromě vydání Výroční kolekce společností Target vydává vydavatelství Rizzoli, známé svou rozsáhlou knihovnou krásných a kvalitních knih, knihu, která zaznamenává bohatou historii designu společnosti Target a obsahuje komentáře návrhářů a fanoušků spolupráce tohoto maloobchodníka. Kniha bude k dispozici v úterý 3. září. Společnost Target také požádala produkčního partnera RadicalMedia, aby vytvořil dokument, který vydá letos na podzim, a podrobněji se podíval na to, jak inovativní přístup společnosti Target k dostupnému designu navždy změnil maloobchodní průmysl. Ve filmu jsou lidé, kteří hráli ústřední roli ve spolupráci tohoto maloobchodníka s novými a zavedenými designéry a značkami. Více informací naleznete na webových stránkách Target.com/abullseyeview. Hosté jsou zváni, aby se připojili ke konverzaci v sociálních médiích prostřednictvím #Target20.

