Target oslavuje 20 rokov partnerstva v oblasti dizajnu

MINNEAPOLIS, 1. augusta 2019 /PRNewswire/ -- Túto jeseň oslávi spoločnosť Target Corporation (NYSE: TGT) 20. výročie svojho prvého partnerstva v oblasti dizajnu, odvážneho kroku, vďaka ktorému sa táto značka dodnes odlišuje od ostatných maloobchodov ako tvorca vkusných a cenovo dostupných modelov. Začiatky spoločnosti sa spájajú s menom renomovaného architekta Michaela Gravesa v roku 1999. V priebehu dvadsiatich rokov svojej existencie firma nadobudla viac ako 175 partnerstiev v oblasti dizajnu. V rámci osláv tohto míľniku otvára Target svoje archívy a ponúka hosťom limitovanú edíciu výročnej kolekcie prezentujúcej to najlepšie z partnerstiev vo sfére dizajnu ostatných rokov.

Target navždy zmenil históriu maloobchodu, keď začal presadzovať niečo, čo bolo dovtedy považované za nemožné. Ponúkol skvelý dizajn za dostupnú cenu. Toto výročie je oslavou našej bohatej dizajnérskej histórie a rôznorodosti partnerstiev, ktoré sme našim klientom za ostatných 20 rokov ponúkli," hovorí Mark Tritton, výkonný viceprezident a manažér pre merchandising v spoločnosti Target. „Každé partnerstvo vnieslo do hry niečo nové a nečakané a aj keď už máme za sebou 20 rokov, ešte stále sme len na začiatku. Tešíme sa na ďalšie roky spestrené neuveriteľným, inšpiratívnym a dostupným dizajnom, pre ktorý sa značka Target stáva preferovanou voľbou každý deň."

V rámci osláv výročia prichádza Target s približne 300 originálnymi, ikonickými produktmi z predchádzajúcich 20 dizajnérskych partnerstiev. V rámci kolekcie limitovanej edície sa objaví oblečenie, doplnky, dekorácie do domácnosti a kuchynské potreby. Výročná kolekcia bude k dispozícii od 14. septembra do vypredania zásob vo všetkých obchodoch Target a na platforme Target.com, pričom ceny sa budú pohybovať od 7 do 160 USD. Dizajnérska kolekcia a jej výrobky sa budú odlišovať v jednotlivých obchodoch a zákazníci budú mať na výber až päť produktov podľa veľkosti a farby. Keď bude vydaný leták, môžete navštíviť Target.com, a naplánovať si nákupy. Značka Target je skutočne pre každého, preto budú všetky dámske odevy k dispozícii aj v nadmerných veľkostiach. Medzi partnermi, ktorí sa predstavia v rámci výročnej kolekcie, sú:

Michael Graves (1999-2013)

(1999-2013) Philippe Starck (2002)

(2002) Stephen Sprouse (2002)

(2002) Isaac Mizrahi (2003-2009)

(2003-2009) Erin Fetherston (2007)

(2007) Proenza Schouler (2007)

Thakoon (2008)

John Derian (2008, 2010)

(2008, 2010) Anna Sui (2009)

(2009) Rodarte (2009)

Stephen Burrows (2010)

(2010) Zac Posen (2010)

(2010) Harajuku Mini (2011-2012)

Missoni (2011)

Jason Wu (2012)

(2012) Phillip Lim (2013)

(2013) Altuzarra (2014)

Lilly Pulitzer (2015)

Marimekko (2016)

Hunter (2018)

„Dizajn bol vždy v samotnom DNA značky Target. V obchodoch Target si prostredníctvom vlastných produktov budujeme partnerstvá so zákazníkmi práve vďaka dostupnému dizajnu. Kvôli nemu si nás ľudia obľúbili a radi sa k nám vracajú," hovorí Rick Gomez, výkonný viceprezident, vedúci marketingu a digitálnych technológií firmy Target. „Naša marketingová kampaň bude oslavou inkluzívnej povahy dizajnu značky Target, vrátane letáku a dokumentu, ktorý podčiarkuje vplyv Targetu na odvetvie maloobchodu a život našich klientov prostredníctvom úžasného dizajnu dostupného každému."

Okrem novej výročnej kolekcie značky Target sa na trhu objaví aj kniha vydavateľstva Rizzoli, známeho vďaka mnohým krásnym a kvalitným knihám, ktorá dokladuje bohatú históriu dizajnu značky Target a ponúka komentáre dizajnérov a fanúšikov. Kniha bude k dispozícii od utorka 3. septembra. K oslavám sa na jeseň pridá aj dokumentárny film o firme Target z dielne produkčnej spoločnosti RadicalMedia, ktorý priblíži, ako inovatívny prístup značky Target k dostupnému dizajnu navždy zmenil odvetvie maloobchodu. Vo filme uvidíme osoby, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v spolupráci s etablovanými aj dovtedy neznámymi hviezdami dizajnu a značkového priemyslu. Viac informácií nájdete na: Target.com/abullseyeview. Zapojte sa do diskusie na sociálnych médiách prostredníctvom #Target20.

