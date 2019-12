Tarun Chopra mianowany głównym dyrektorem wykonawczym Clements Worldwide

– Z wielką radością ogłaszam awans Taruna Chopry na stanowisko głównego dyrektora wykonawczego Clements Worldwide – skomentował Clements. – Tarun wnosi na stanowisko szeroki zakres umiejętności przywódczych, które szlifował jako lider w innych firmach, a także przez dziewięć lat jako międzynarodowy lider w Clements. Przyszłość firmy pod jego przywództwem nie mogłaby być bardziej obiecująca. Jestem przekonany, że Tarun doprowadzi Clements Worldwide do jeszcze większego sukcesu. Każdy, kto zna Taruna, szybko zdaje sobie sprawę z tego, że jest on pełen pasji i skupienia, ale przy tym jest ciepłą osobą dbającą o klientów, partnerów i pracowników – dodał przewodniczący.

Chopra wnosi na stanowisko głównego dyrektora wykonawczego bardzo dużo doświadczenia. Dołączył on do Clements w roku 2010 jako główny dyrektor finansowy, a następnie w roku 2017 został promowany na stanowisko prezesa. Przed przyłączeniem się do Clements pracował przez ponad dwie dekady na stanowiskach powiązanych z operacjami biznesowymi w znanych na całym świecie firmach takich jak Fannie Mae, Whirlpool, Boston Consulting Group i Ernst & Young.

Jego doświadczenie jest także wszechstronne. Chopra pracował w wielu działach, w tym w planowaniu strategicznym, operacjach, technologii i finansach.

Chopra będzie mógł teraz wykorzystać doświadczenie do kierowania Clements Worldwide na drodze do realizacji misji wspierania osób i organizacji w zakresie zdobycia wolności do życia i prowadzenia działalności z dowolnego miejsca na świecie. Chopra jest gotowy na nowe wyzwanie i z radością wita możliwość objęcia stanowiska dyrektora wykonawczego.

– Możliwość przewodzenia Clements Worldwide jest prawdziwym zaszczytem, jestem ogromnie wdzięczny za tę szansę – skomentował Chopra. – Dziękuję Jonowi i radzie dyrektorów za pokładaną we mnie pewność. Wyjątkowe portfolio Clements Worldwide, a także obsługa klienta na wysokim poziomie i zaangażowany zespół dają mi pewność co do tego, że nadal będziemy źródłem ogromnej wartości dla naszych klientów i udziałowców w przyszłości. Clements nadal będzie głównym źródłem ubezpieczenia dla ekspatriantów – dodał nowy dyrektor.

Firma Clements Worldwide została założona w 1947 r. przez Roberta Clemensa i M. Juanitę Guess-Clements z wizją zapewniania dostosowanych rozwiązań ubezpieczenia dla ekspatriantów na całym świecie. Clements to pierwsza firma, która oferuje ubezpieczenie ekspatrianckie dla pracowników amerykańskiego departamentu stanu, tym samym zapewniając urzędnikom amerykańskich służb zagranicznych polisy ubezpieczeniowe w delegacjach zagranicznych. Dziś firma oferuje szeroki zakres produktów i usług ubezpieczeniowych tak dla osób fizycznych, jak i organizacji, które pracują i podróżują za granicę. Firma Clements ma pięć biur na całym świecie:

Waszyngton, D.C., Londyn, Bruksela, Amsterdam i Dubaj.

