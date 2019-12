Tarun Chopra wird CEO bei Clements Worldwide

„Ich freue mich außerordentlich, die Beförderung von Tarun Chopra zum Chief Executive Officer von Clements Worldwide zu verkünden", sagte Clements. „Tarun füllt diese Rolle mit einem Spektrum an Führungsqualitäten aus, die er in seiner langjährigen Berufslaufbahn in Führungspositionen bei anderen Unternehmen und während seiner neun Jahre in globalen Führungsrollen bei Clements entwickelt hat. Ich bin überzeugt, dass sich Clements Worldwide unter Taruns Führung noch besser aufstellen und seine Ziele erfolgreich umsetzen kann. Jeder, der Tarun begegnet, erkennt sofort seine Leidenschaft und seinen Fokus. Unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern gegenüber tritt er immer freundlich und zugewandt auf."