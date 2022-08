Tecnológica israelita Nexar vai adquirir a Veniam para transformar veículos em motores de dados

A combinação de tecnologias abre possibilidades ilimitadas para uma nova classe de aplicações de mobilidade

TEL AVIV, Israel, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Nexar, uma empresa líder em visão computacional de inteligência artificial, anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir a Veniam, a startup de base tecnológica portuguesa que lidera o software de redes inteligentes para a Internet dos objetos em movimento (Internet of Moving Things). Com esta aquisição, a Nexar combina os dados de visão capturados e processados a partir de biliões de quilómetros de condução com as tecnologias de comunicação de ponta da Veniam. Juntas, as empresas aumentarão exponencialmente a cobertura e reduzirão os custos das aplicações de mobilidade ricas em dados e o mapeamento em tempo real do mundo físico.

Os veículos são cada vez mais motores de dados e a Nexar está na vanguarda da recolha desses dados. As imagens recolhidas sob a forma de "crowdsourcing" das populares câmaras de bordo (dashcams) da Nexar são processadas para criar e atualizar continuamente um modelo digital (digital twin) das estradas e cidades dos Estados Unidos. Este modelo digital ("digital twin") alimenta já muitas aplicações, incluindo aquelas que treinam veículos autónomos em cenários de condução extremos, mapeiam mudanças nas estradas, monitorizam em tempo real as obras na infrastrutura rodoviária, encontram lugares de estacionamento livres e identificam ruas a precisar de reparação, entre muitas outras utilizações.

A Veniam, com centro de desenvolvimento no Porto, trabalhou com dezenas de empresas globais como clientes, desenvolvendo uma plataforma de software que permite que dispositivos em carros se conectem entre si e com a Internet. A tecnologia da Veniam transforma carros em pontos de acesso à Internet para outros dispositivos, criando uma rede em malha capaz de partilhar dados e conectividade entre centenas de milhares de dispositivos e veículos.

"A Veniam é uma escolha natural para a Nexar", disse Eran Shir, co-fundador e CEO da Nexar."Como clientes da Veniam, ficamos muito familiarizados com a sua tecnologia e a incrível equipa por detrás dela. Tornou-se assim óbvio que podemos alcançar muito mais com eles como nossos colegas na Nexar. Com a Veniam, continuaremos a escalar a nossa cobertura de dados e expandir a nossa oferta para os fabricantes de automóveis. Pela primeira vez, a Nexar vai poder agregar aplicações muito ricas com o acesso aos dados, removendo barreiras há muito existentes e acelerando a adopção da visão computacional a partir de crowdsourcing para o benefício de todo o ecossistema de mobilidade."

"A Nexar está a recolher e a distribuir dados a uma escala sem precedentes", diz João Barros, fundador e CEO da Veniam, que assume agora as funções de Chief Platform Officer da Nexar. "Estamos muito entusiasmados por nos podermos juntar a esta equipa internacional, onde temos a oportunidade de trabalhar em conjunto para transferir enormes quantidades de dados para a Cloud de forma segura e económica, e ajudar a tornar os nossos veículos e as nossas cidades mais inteligentes, seguras e sustentáveis".

Esta aquisição representa uma das primeiras vezes que uma empresa israelita adquire uma startup tecnológica portuguesa, tornando-se assim um marco para o ecossistema de inovação em Portugal que atrai cada vez mais atenção internacional como um importante hub europeu de startups.

Nexar transforma veículos em sensores de visão para entender o mundo. A plataforma da Nexar alimenta serviços e apps conectadas, em larga escala, explorando a visão do veículo e desenvolvendo novas aplicações baseadas em visão para melhorar a condução a partir de um fluxo de "crowdsourcing" de vídeos. Usando dados agregados e anonimizados, recolhidos a partir dessa rede, a Nexar desenvolveu um portfólio de serviços de dados baseados em visão para parceiros do setor público e privado, tornando as estradas mais seguras e eficientes. A plataforma da Nexar já está implantada em centenas de milhares de carros, detectando locais de estacionamento, gerindo a segurança das cidades e muito mais.

