ThetaRay remporte le prix Abu Dhabi « The Search: Israël »

« The Search: Israël » a eu lieu dans le cadre du FinTech et du Cyber Forum à l'ADGM. Le forum spécial était présidé par des membres de haut niveau des organisations financières des EAU et comprenait des membres de la direction de la Bank Hapoalim et de l'Institut israélien des exportations. L'ordre du jour du forum comprenait des salutations officielles, des panels professionnels dans divers domaines et la présentation de la candidature de sept entreprises israéliennes au concours : Personetics, Nayax, Blender, TenureX, CRiskCo, Neema et ThetaRay.

« Le fait de remporter ce concours renforce la valeur que ThetaRay apporte aux banquiers et aux sociétés financières qui ont besoin d'une solution de confiance pour leur permettre de traiter les transactions transfrontalières de manière fiable et sécurisée », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Notre solution innovante aide les organisations financières à accroître leurs opportunités commerciales, à réduire leurs coûts et à répondre aux exigences réglementaires strictes, tout en se concentrant sur leur activité principale. »

À propos de ThetaRay :

ThetaRay a développé une solution technologique, révolutionnaire et fiable basée sur l'IA, qui permet aux banques de se concentrer sur leur activité principale et d'accroître les opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. La technologie de ThetaRay est le seul Logiciel Service (SaaS) offrant des solutions d'intuition artificielle de bout en bout, depuis l'intégration des données jusqu'à la résolution des alertes. Elle offre des capacités innovantes d'intégration et de qualité des données, des analyses avancées, une gestion de portefeuille, une surveillance accrue des données supervisées et non supervisées, ainsi que d'autres technologies d'apprentissage automatique dans une seule et même plateforme unifiée. Les organisations qui s'appuient sur des environnements très hétérogènes et complexes bénéficient de la découverte inégalée de ThetaRay et du faible nombre de faux positifs. Pour plus d'informations : www.thetaray.com

